Giành 24 HCV, tuyển Việt Nam thống trị Đông Nam Á

Trong giải đấu năm nay, các vận động viên Việt Nam đã tham gia thi đấu ở nhiều nội dung như vật tự do, vật cổ điển nam và vật tự do nữ, cùng với sự tranh tài của các nhóm tuổi trẻ U17. Cụ thể, ban tổ chức đã đưa vào các hạng cân thi đấu với 8 hạng cân vật cổ điển nam, 10 hạng cân vật tự do nam và 8 hạng cân vật tự do nữ. Đặc biệt, ở nhóm tuổi U17, có tổng cộng 24 bộ huy chương được tranh tài.

VĐV Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành HCV trên đất Singapore.

Đội tuyển Việt Nam đã cử 30 tuyển thủ tham gia thi đấu. Theo thông tin từ ban huấn luyện, các vận động viên đều đã thể hiện chuyên môn cao và nắm bắt tốt sự chuẩn bị của các đội trong khu vực, điều này cho thấy sự đầu tư bài bản cho các giải đấu tiếp theo, đặc biệt là SEA Games 33.

Một điểm nhấn nổi bật trong đội hình là sự tham gia của ba chị em tuyển thủ Nguyễn Thị Mỹ Linh (hạng 53kg nữ), Nguyễn Thị Mỹ Trang (hạng 57kg nữ) và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (hạng 62kg nữ), cả ba đều đã giành HCV trong chuyên môn của mình, mở ra hy vọng lớn cho tương lai tiếp theo.

Các VĐV Việt Nam thống trị giải đấu Đông Nam Á.

Thành tích này không chỉ là niềm tự hào cho thể thao Việt Nam mà còn là động lực mạnh mẽ cho các vận động viên trẻ đang phấn đấu trong môi trường thể thao chuyên nghiệp. Các gương mặt trẻ như Hoài Thu, Thảo Thơm, Hồng Hạnh, cùng nhiều tuyển thủ khác cũng đã có những màn trình diễn xuất sắc, khẳng định tiềm năng của thế hệ kế cận.

Với kết quả này, đội tuyển vật Việt Nam không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực thể thao mà còn tạo nên niềm hy vọng cho một tương lai tươi sáng hơn cho thể thao nước nhà.