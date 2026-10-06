Giảm tới 1,2 triệu đồng khi thanh toán VIETQRPAY – VIETQRGLOBAL tại hệ sinh thái Vinpearl

Chào đón mùa lễ hội cuối năm, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Vinpearl (Vinpearl) mang đến chương trình ưu đãi hấp dẫn: giảm trưc tiếp 15% cho các dịch vụ lưu trú tại Vinpearl và mua vé VinWonder khi thanh toán qua VietQRPay/VietQRGlobal từ ngày 01/10 đến hết 20/12/2026.

Theo đó, khách hàng trong nước thanh toán bằng mã QR qua dịch vụ VietQRPay và du khách quốc tế thanh toán bằng mã QR thông qua VietQRGlobal sẽ được giảm trực tiếp 15% khi đặt phòng lưu trú và mua vé vui chơi tại hệ thống Vinpearl và VinWonders.

Giảm 15%, lên tới 1,2 triệu đồng khi đặt phòng Vinpearl:

Khách hàng đặt dịch vụ lưu trú trên Vinpearl.com hoặc ứng dụng MyVinpearl và thanh toán bằng VietQRPay hoặc VietQRGlobal sẽ được giảm trực tiếp 15% giá trị thanh toán, tối đa 1.200.000 đồng/đơn hàng.

Ưu đãi được áp dụng trực tiếp trên hóa đơn tại thời điểm giao dịch, giúp khách hàng chủ động tận hưởng ưu đãi ngay khi hoàn tất đặt phòng. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với khách hàng đang lên kế hoạch nghỉ dưỡng, du lịch tại hệ thống Vinpearl dịp cuối năm.

Mua vé VinWonder, nhận ngay ưu đãi giảm 300 nghìn đồng

Bên cạnh dịch vụ lưu trú, chương trình còn mang đến ưu đãi cho khách hàng đặt các dịch vụ vui chơi tại VinWonders.com hoặc ứng dụng VinWonders.

Theo đó, khi thanh toán bằng VietQRPay hoặc VietQRGlobal, khách hàng được giảm 15% giá trị đơn hàng, tối đa 300.000 đồng/giao dịch. Ưu đãi được trừ trực tiếp vào giá trị thanh toán, mang đến thêm lợi ích cho khách hàng khi mua vé và lên kế hoạch trải nghiệm tại VinWonders.

* Lưu ý để nhận trọn ưu đãi: Ưu đãi áp dụng cho các giao dịch hợp lệ được ghi nhận thành công trên hệ thống của Vinpearl và NAPAS trong thời gian diễn ra chương trình.

Khách hàng cần lựa chọn phương thức thanh toán VietQRPay hoặc VietQRGlobal trên các website, ứng dụng thuộc phạm vi chương trình. Các giao dịch bị hủy, hoàn tiền, từ chối, không thành công hoặc có dấu hiệu gian lận, giả mạo, trục lợi sẽ không được hưởng ưu đãi.

Chương trình cũng không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại, mã giảm giá, voucher hoặc ưu đãi khác trên website, ứng dụng Vinpearl và VinWonders, trừ trường hợp Vinpearl có thông báo khác.

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Thông qua chương trình, NAPAS tiếp tục thúc đẩy việc ứng dụng các phương thức thanh toán số trên nhiều lĩnh vực của đời sống, trong đó có du lịch và giải trí giúp nâng cao trải nghiệm của người tiêu dùng, kích cầu mua sắm. VietQRPay và VietQRGlobal được tích hợp vào các kênh bán trực tuyến của Vinpearl, tạo thêm lựa chọn cho khách hàng khi thanh toán dịch vụ. Từ đặt phòng, mua vé đến thanh toán dịch vụ trực tuyến, các phương thức thanh toán số đang được mở rộng để đáp ứng nhu cầu giao dịch nhanh chóng, an toàn và thuận tiện của mọi khách hàng.

Đặc biệt, việc triển khai đồng thời VietQRPay và VietQRGlobal giúp mở rộng phạm vi tiếp cận của phương thức thanh toán qua mã QR trong hệ sinh thái Vinpearl, phục vụ nhu cầu giao dịch của khách hàng trong nước và khách hàng quốc tế.

Theo thống kê, chỉ tính riêng năm 2025, công viên giải trí VinWonder đã đón tiếp 9,11 triệu lượt khách ghé thăm; hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng ghi nhận gần 2,3 triệu đêm phòng bán ra. Với lợi thế từ lượng khách kỷ lục này, việc đưa phương thức thanh toán VietQR/VietQRGlobal vào các kênh bán trực tuyến của Vinpearl góp phần mở rộng trải nghiệm thanh toán số trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng. Với thao tác thanh toán nhanh chóng , khách hàng có thể hoàn tất giao dịch ngay trên hành trình đặt dịch vụ trực tuyến.

Trong mùa du lịch và nghỉ dưỡng cuối năm, khách hàng có thể chủ động lựa chọn VietQRPay hoặc VietQRGlobal khi đặt dịch vụ để vừa trải nghiệm phương thức thanh toán số thuận tiện, vừa tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn từ chương trình.