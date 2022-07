Giám đốc Đấu Trường Chân Lý tiết lộ Tim Băng sẽ là trang bị tiếp theo được làm lại

Có một điều khiến cho Đấu Trường Chân Lý trở nên cực kỳ đặc biệt ở thời điểm hiện tại đó là việc Giám đốc dự án này - Riot Mortdog thường xuyên xuất hiện trên sóng trực tiếp để trả lời game thủ. Không chỉ về những câu chuyện bên lề, Riot Mortdog còn trả lời game thủ những vấn đề nóng của Đấu Trường Chân Lý như tình trạng cân bằng, đội hình hay tướng nào đang quá mạnh...

Đây là điều vô cùng hiếm bởi công việc mà Mortdog đảm nhận và cực kỳ bận rộn.

Và trong buổi lên sóng mới nhất thì Riot Mortdog đã chia sẻ rằng Tim Băng sẽ là món đồ tiếp theo mà ông muốn làm lại, dù không phải ngay trong phiên bản sau. Lý do được Riot Mortdog đưa ra đó là món đồ này đang có cách vận hành quá khó chịu khi chỉ có thể dùng tốt trên người các tướng Sát Thủ.

Trong khi đó với các tướng Chống Chịu thì tỷ lệ người chơi ghép Tim Băng là vô cùng thấp dù món đồ này được thiết kế dành cho lớp nhân vật này.

Riot Mortdog nói thẳng trên sóng trực tiếp rằng Tim Băng là món đồ mất cân bằng và cần được làm lại

Lý do chính dẫn tới tình trạng món đồ chống chịu nhưng Sát Thủ lại sử dụng tốt nhất như của Tim Băng tới từ việc meta đang quá phụ thuộc vào chủ lực tuyến sau. Ngoài SyFen (và một phần cả Shi Oh Yu) ra thì hầu hết chủ lực mạnh ở thời điểm hiện tại đều là tướng tầm xa với khả năng gây sát thương từ khoảng cách an toàn như Xayah , Varus, Corki....

Trong bối cảnh mà Đấu Sĩ hay Hộ Vệ có thể chống chịu vô cùng tốt thì việc ghép Tim Băng cho tướng hàng trước sẽ không có tác dụng mấy bởi nó không ảnh hưởng tới chủ lực phía sau. Hệ quả là người chơi buộc phải ghép nó cho Sát Thủ thì mới có hiệu quả bởi hệ này đã có sẵn khả năng nhảy vào tuyến sau rồi. Ngoài ra thì các Sát Thủ bản chất đã có sát thương lớn nên khi cầm món đồ khắc chế như Tim Băng thì càng trở nên mạnh hơn trong trường hợp đấu với chủ lực bên kia.

Các Sát Thủ như Diana tận dụng Tim Băng quá tốt

Thực tế thì tình trạng này đã kéo dài trong nhiều mùa giải của Đấu Trường Chân Lý nhưng nó chỉ thực sự trở nên tệ đi ở thời điểm hiện tại. Ở các mùa trước thì hoặc là Sát Thủ không mạnh tới mức vượt trội hoặc số lượng chủ lực tầm xa không quá nhiều nên Tim Băng chẳng hề là vấn đề. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì một loạt chủ lực tầm xa đang thống trị meta đã khiến Tim Băng bỗng nhiên trở nên mạnh một cách không tưởng.

Trong mỗi trận đấu thì kiểu gì bạn cũng sẽ gặp 1-2 người chơi Xayah

Không rõ Riot Mortdog sẽ làm lại Tim Băng như thế nào để nó trở lại đúng với vị trí của một trang bị chống chịu. Có thể Riot sẽ khiến khả năng giảm tốc độ đánh mạnh hơn khi bị nhiều đối thủ chọn làm mục tiêu chẳng hạn. Dù sao thì chúng ta cần phải chờ một khoảng thời gian khá lâu nữa, có thể là tới tận bản cập nhật giữa mùa để thấy Tim Băng "mới".





