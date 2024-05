Giải thưởng Sinh viên Nội thất tôn vinh 10 đồ án xuất sắc nhất tại chuỗi sự kiện ID.Forum 2024

Sự kiện đã vinh danh 10 tác phẩm thiết kế nội thất xuất sắc nhất của các sinh viên, mang lại dấu ấn đặc biệt trong ngành.



Cùng các nhà thiết trẻ "Thiết kế bản vẽ sự nghiệp"

Với tâm điểm nhằm chia sẻ, trao đổi cùng các cá nhân trẻ đang học tập, làm việc trong ngành nội thất, buổi trao đổi chuyên môn "Thiết kế bản vẽ sự nghiệp" đã diễn ra với sự góp mặt của các khách mời là các chuyên gia làm việc trong lĩnh vực nội thất - theo nhiều định hướng khác nhau: KTS Nguyễn Đình Hòa – Đồng sáng lập LAITA Design Studio, KTS Đoàn Phương – Tổng giám đốc, Sáng lập DPlus Vietnam, Chị Nguyễn Trang Nhung – Trưởng bộ phận học tập và phát triển – AKA Furniture group, NTK Lê Đỗ Huyền Trang – Sáng lập công ty Enlighten Studio – Vlogger Youtube Bánh Quy.

Từ những góc nhìn rất riêng biệt và mang đến buổi thảo luận không khí trao đổi vừa cởi mở, vừa cung cấp những "sự thật ngầm hiểu" giá trị. KTS Nguyễn Đình Hòa chia sẻ - "Thiết kế chưa bao giờ là thế giới chỉ dành cho đàn ông, qua quá trình làm việc và đào tạo ngành thiết kế nội thất, tôi hiểu rằng đây là một công việc sáng tạo rất cần và phù hợp với tính nữ, và mong trong tương lai chúng ta có thể kể câu của các nhà thiết kế nữ thật xứng tầm với những gì họ đã và đang đóng góp".

Tiếp nối chương trình, chị Nguyễn Trang Nhung – Trưởng bộ phận nghiên cứu và phát triển – AKA Furniture group cũng chiêm nghiệm từ quá trình tiếp xúc với các thương hiệu nội thất và nhận thấy rằng người bán hàng có chuyên môn cần giới thiệu giá trị sử dụng của từng món đồ nội thất đến khách hàng. Chị cũng chia sẻ rằng việc sử dụng kiến thức và kỹ năng học từ trường thiết kế để giúp khách hàng mang lại cho chị niềm vui trong ngành nội thất.

Các diễn giả buổi Trao đổi chuyên môn: "Thiết kế bản vẽ sự nghiệp"

Các chuyên gia khách mời đều đồng ý rằng để vận hành được một ngành nghề có tính tổng hợp cao như Nội thất, sự kết hợp bổ trợ lẫn nhau của từng nhóm ngành nhỏ để tạo nên một tập thể lớn là vô cùng quan trọng. Tùy thuộc vào khả năng, định hướng phát triển cá nhân mà giữa khoảng lựa chọn rộng lớn đó các bạn trẻ có thể "Thiết kế bản vẽ sự nghiệp" phù hợp với riêng mình và đóng góp tích cực vào bức tranh lớn.



Nhận được sự ủng hộ và sự chỉ đạo của Hội Nội thất Việt Nam, Diễn đàn Sinh viên Nội thất quyết định tái định vị, trở thành Cộng đồng thiết kế Nội thất trẻ Việt Nam. Trong khuôn khổ của sự kiện, TS.KTS Lưu Việt Thắng - Đồng sáng lập Diễn đàn sinh viên nội thất đã có bài phát biểu nhìn lại hành trình 5 năm hoạt động tích cực của Diễn đàn. Trải qua hành trình 5 năm, Diễn đàn Sinh viên Nội thất đã có những dấu mốc quan trọng và dần nhận thấy cần đa dạng hóa đối tượng mà diễn đàn hướng tới, đồng thời đảm nhiệm những trách nhiệm lớn hơn, đóng góp tầm nhìn sâu rộng hơn tới cộng đồng nội thất trẻ.

Diễn đàn Sinh viên Nội thất Việt Nam tái định vị, trở thành Cộng đồng Thiết kế Nội thất trẻ Việt Nam

Với những thay đổi này, Cộng đồng thiết kế nội thất trẻ vẫn giữ đúng tinh thần năng động, nhiệt thành của tuổi trẻ, đồng thời hướng tới đóng góp những nền tảng vững chắc cho cả cộng đồng Nội thất.



Vinh danh 10 đồ án thiết kế xuất sắc nhất của sinh viên chuyên ngành nội thất

Giải thưởng vinh danh Sinh viên Nội thất Việt Nam (ISA) được Diễn đàn Sinh viên Nội thất Việt Nam tổ chức thường niên, nhằm khuyến khích sự sáng tạo và tạo cơ hội cho sinh viên trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực nội thất. Năm nay, giải thưởng quy tụ hội đồng ban giám khảo "quyền lực" là những nhà KTS hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế nội thất Việt Nam cùng hàng ngàn đồ án tốt nghiệp từ 27 trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc. Sau vòng bình chọn trực tuyến với 10.000 lượt tham gia và hai vòng chấm bài nghiêm ngặt, ban giám khảo đã lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất.

Hội đồng BGK chuyên môn của I.S.A

Theo đó, giải Nhất thuộc về tác phẩm Trung tâm giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Xà Phìn của thí sinh Trần Quốc Khánh đến từ Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, tổng giá trị giải thưởng 50 triệu đồng. Tác phẩm này gây ấn tượng đặc biệt với hội đồng giám khảo không chỉ bởi ý tưởng sáng tạo, kỹ thuật và hình thức thể hiện hấp dẫn mà còn ở khả năng thuyết trình chuyên nghiệp, truyền cảm hứng.

Ngoài giải Nhất, còn có 1 giải Nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Minh Toàn với tác phẩm "Resort Zannier Hồ Lắk"; 2 giải Ba thuộc về thí sinh Nguyễn Quang Minh với tác phẩm Quán Cafe thủy sinh Aquagarden và Dương Nhật Quang Đông với tác phẩm Tằm Tang Lounge bar & Eatery.

Sáu giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng thuộc về: thí sinh Trịnh Tú Trình với tác phẩm "Khách sạn Regent Đà Nẵng - Đa vũ trụ khoa học"; Nguyễn Vũ Bảo Trâm với tác phẩm Banyan Tree resort đầm Lập An - Vịnh Lăng Cô; Lê Huy Vũ với tác phẩm Marriott Hoi An Resort & Spa - Hồi ức kinh sử; Trương Thanh Quí với tác phẩm Khách sạn 21C Museum By Mgallery; Vũ Thị Phương Linh với tác phẩm "Trung tâm văn hóa Kinh Bắc"; Đặng Tuấn Kiệt với tác phẩm "Nhà hàng Nùng Sưa".

BTC trao giải cho thí sinh đạt giải Nhất

Có thể thấy, chuỗi sự kiện ID.Forum 2024 không chỉ là nơi vinh danh tài năng trẻ, mà còn là cơ hội để cộng đồng thiết kế nội thất trẻ Việt Nam học hỏi và định hướng tương lai nghề nghiệp. Với sự đồng hành của các tổ chức uy tín như Hội Nội thất Việt Nam, Hiệp hội Thiết kế Nội thất Châu Á - Thái Bình Dương (APSDA) và sự tham gia của các thương hiệu hàng đầu như: An Cường, Vicostone, Toshiba, Deborah, BoConcept, Đồng Gia, Blum, Maia Film Production, Aritco cùng các đơn vị bảo trợ truyền thông: Elle Decoration, VietCG, Ashui, Kienviet.net, InteriorDaily chuỗi sự kiện đã khép lại thành công rực rỡ, hứa hẹn nhiều bước tiến xa hơn cho ngành thiết kế nội thất Việt Nam.