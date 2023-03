Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam - Vietnam University Games 2023 chính thức khởi động với bộ môn nhảy đối kháng và bóng rổ 3x3

Là sân chơi thể thao lớn và uy tín dành cho sinh viên tại Việt Nam với 10 năm thành lập, VUG đã mang lại phong cách sống mới, năng động và khỏe mạnh cho hàng triệu sinh viên trên toàn quốc, xây dựng niềm tự hào và tình yêu với chính ngôi trường của các bạn trẻ đang theo học. Bên cạnh 2 bộ môn được tổ chức thường niên là Bóng đá trong nhà (Futsal) và Nhảy đối kháng (Dance Battle), nay phát triển thêm nhiều bộ môn khác như: Bóng đá sân 11, Bóng rổ 3x3, Thể thao điện tử (E-sports), Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam 2023 hứa hẹn sẽ là một sự kiện sôi động, đa dạng và bùng nổ cho sinh viên toàn quốc.



(Nguồn: Vietnam University Games)

Trở lại với thông điệp "Warrior Mode On" bên cạnh những đơn vị tổ chức Trung ương Hội Sinh viên, TCP Việt Nam - Nhãn hàng Warrior, cùng các đơn vị thực hiện MSE, VTVCab, Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam 2023 còn nhận được sự đồng hành đến từ các đối tác như Rohto Mentholatum ViệtNam, Ngân hàng số Digimi - Vì một thế hệ vươn tầm, nhà tài trợ trang phục GT Sports cùng các đối tác truyền thông như TikTok, Tiin.vn , Kicks Geeks, Banh TV, Gamehoops, Under The Rim. Thông qua những sự hợp tác trên, BTC VUG mong rằng sẽ tạo nên một mùa giải thành công, góp phần tạo nền móng vững chắc phát triển phong trào thể thao học sinh sinh viên, nâng cao tinh thần thể dục thể thao cũng như trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức tuổi trẻ của bao thế hệ sinh viên.

Khoác lên tinh thần chiến binh quyết liệt, VUG phối hợp cùng nhãn hàng Warriror tiếp thêm sức mạnh và tinh thần cho các bạn sinh viên. Khi tinh thần chiến binh được "bật", chính là lúc cuộc vui của những trận đấu gay cấn bắt đầu. VUG tin rằng, với sự đồng hành của Warrior, sẽ mang đến những nguồn năng lượng tích cực, sân chơi thể thao lành mạnh và những hoạt động bổ ích nhằm góp phần phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ Việt Nam.

(Nguồn: Vietnam University Games)

Bên cạnh đó, việc đồng hành với VTVCab như một cầu nối để tạo nên nền tảng thể thao giải trí - kết nối giới trẻ toàn quốc. VUG thông qua VTVCab mong muốn mang lại những giá trị thực và nâng cao nhận thức về thể chất nói riêng cũng như đời sống nói chung cho thế hệ trẻ Việt. Trọn vẹn từng khoảnh khắc đặc sắc của những màn thi đấu đỉnh cao sẽ được VTVCab phát sóng trực tiếp trên sóng truyền hình. Đó chính là động lực để các tài năng trẻ phấn đấu và nỗ lực vì đam mê và mục tiêu của bản thân, đội nhóm.

VUG9 năm nay được "mở màn" với các trận đấu từ 2 bộ môn Nhảy đối kháng (Dance Battle) và Bóng rổ 3x3 (Basketball 3x3), thời gian dự kiến từ tháng 3/2023 - tháng 5/2023. Nối bước theo sau là bộ môn Chạy bộ (Running) được tổ chức online, dự kiến từ tháng 6/2023 - tháng 7/2023. Với bộ môn Bóng đá trong nhà (Futsal) luôn được các bạn trẻ mong chờ, thời gian dự kiến từ tháng 7/2023 - tháng 10/2023. Còn với bộ môn Thể thao điện tử (E-sports), thời gian dự kiến tổ chức từ tháng 9/2023 - tháng 11/2023.

(Nguồn: Vietnam University Games)

Từ mùa giải VUG8, vòng loại của bộ môn Dance Battle đã được chuyển sang hình thức tổ chức trực tuyến (online). Sự thay đổi này giúp cho các bạn thí sinh tự do sáng tạo các góc quay, vũ đạo, âm nhạc theo phong cách của đội.

Lịch thi đấu dự kiến:

- Vòng loại khu vực:

Khu vực 1: 01/4/2023 - 02/4/2023

Khu vực 2: 8/4/2023 - 9/4/2023

- Vòng Chung kết khu vực:

Khu vực 1: 15/4/2023 - 16/4/2023

Khu vực 2: 22/4/2023 - 23/4/2023

- Vòng Chung kết toàn quốc: 20/5/2023 - 21/5/2023

Với những trận đấu vô cùng hấp dẫn và kịch tính, Giải thể thao Sinh viên Việt Nam thu hút hàng triệu người hâm mộ khắp cả nước, đặc biệt là giới trẻ. Các bạn có thể theo dõi cập nhật chi tiết về Giải đấu qua các kênh Facebook hoặc TikTok @vug.official