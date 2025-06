Giải mã sức hút The Global City: 6 yếu tố vàng cho tiềm năng tăng trưởng dài hạn

Trung tâm của trung tâm mới, tâm điểm kết nối khu Đông

The Global City nằm ở vị trí trung tâm của TP Thủ Đức, khu vực được định vị là cực tăng trưởng chiến lược, trung tâm kinh tế tri thức, công nghệ cao, tài chính và dịch vụ mới của TP. Hồ Chí Minh nói riêng và toàn vùng kinh tế phía Nam nói chung. Với dòng vốn chiếm khoảng 70% trong tổng ngân sách 350.000 tỷ đồng của Thành phố, tập trung cho hơn 200 dự án giao thông trọng điểm tại đây, diện mạo đô thị khu vực này đang thay đổi ngoạn mục từng ngày, đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động kinh tế, văn hoá.

Được quy hoạch trên quỹ đất rộng 117,4ha, The Global City có lợi thế cả về quy mô trên quỹ đất hiếm hoi lẫn vị trí kim cương ngay giữa trục giao thông huyết mạch. Mặt tiền của khu đô thị này tiếp giáp những tuyến đường quan trọng, tạo nên mạng lưới kết nối đa chiều và thông suốt.

Đường Đỗ Xuân Hợp: Trục đô thị sầm uất, kết nối các khu dân cư hiện hữu. Theo kế hoạch, trong năm 2025, tuyến đường này sẽ được mở rộng lên 30 mét với 6 làn xe, trở thành một trong những trục chính của khu Đông, gia tăng khả năng lưu thông và giá trị thương mại.

Đường gom cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây: Đang hoàn thiện và được xem là cửa ngõ mới chiến lược, tuyến đường này kết nối trực tiếp The Global City với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và đặc biệt là Sân bay Quốc tế Long Thành, mở ra tiềm năng khai thác kinh tế và du lịch khổng lồ.

Trục đường Liên Phường: Được ví như "xương sống" của khu Đông, tuyến đường này giúp kết nối thẳng từ các khu dân cư cao cấp như Thảo Điền, An Phú đến The Global City và các khu vực lân cận. Đoạn đường xuyên tâm dự án đã được hoàn thiện với 6 làn xe quy chuẩn, và toàn tuyến dự kiến sẽ thông xe trong năm 2025, tạo ra một cú hích lớn về giao thương và di chuyển.

Đại lộ Võ Nguyên Giáp (Xa lộ Hà Nội) và tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên): Cửa ngõ phía Đông, giúp người dân từ các tỉnh Đông Nam bộ vào nội đô nhanh chóng, đồng thời tạo hành lang phát triển kinh tế - xã hội năng động dọc tuyến.

Quan sát trên bản đồ, việc di chuyển từ các khu vực trọng yếu đến The Global City đều thuận tiện, nhanh chóng: chỉ 10 phút từ Thủ Thiêm, 15 phút từ Quận 1, và khoảng 30 phút để tiếp cận từ sân bay Tân Sơn Nhất hoặc sân bay quốc tế Long Thành. Xa hơn trong tầm nhìn quy hoạch vùng, khi tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập vào TP.HCM để trở thành một siêu đô thị trong tương lai, khu vực Thủ Đức và Khu Đông sẽ là hạt nhân trung tâm mới mà trong đó, The Global City nằm ở "tọa độ tâm điểm của trung tâm". Lợi thế kép về kết nối hiện tại và vị thế chiến lược trong tương lai là bảo chứng vững chắc cho tiềm năng tăng trưởng của bất động sản tại đây.

Đón sóng hạ tầng trong chu kỳ phát triển mới

Sự phát triển của một khu vực không chỉ nằm ở vị trí mà còn được quyết định bởi tầm nhìn quy hoạch và sự đầu tư cho tương lai. Với nguồn ngân sách khổng lồ đang được đổ vào, khu Đông TP.HCM sôi động với hàng loạt công trình hạ tầng tỷ đô đang được đẩy nhanh tiến độ. Song song với 4 trục giao thông chiến lược kể trên, các dự án khác cũng đang định hình diện mạo không gian mới cho toàn khu vực xung quanh The Global City.

Điển hình là nút giao thông An Phú với tổng vốn đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, được xem là công trình hạ tầng trọng điểm bậc nhất cửa ngõ ra vào Cảng Cát Lái và phía Đông thành phố. Nút giao này dự kiến sẽ giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc, tạo ra sự luân chuyển thông suốt giữa các trục đường, trực tiếp tăng giá trị kết nối cho The Global City.

Cùng với đó, Sân bay Quốc tế Long Thành đang được đẩy nhanh tiến độ để khai thác giai đoạn 1 vào năm 2026. Với công suất thiết kế lên đến 100 triệu hành khách/năm, đây sẽ là một trong những trung tâm trung chuyển hàng không lớn bậc nhất khu vực. Thời gian di chuyển từ sân bay đến The Global City chỉ nửa giờ đồng hồ, hoàn toàn lý tưởng cho đội ngũ chuyên gia và nhân sự cấp cao trong và ngoài nước sinh sống, làm việc tại các trung tâm tài chính, thương mại, sản xuất tại khu Đông. Nằm trong phạm vi có khả năng tiếp cận dễ dàng chính là một lợi thế cạnh tranh đắt giá, thu hút dòng vốn đầu tư và cộng đồng dân cư quốc tế.

Giới chuyên gia nhận định, đây là "thời điểm vàng" cho các nhà đầu tư bởi sự đồng bộ của các công trình này sẽ là cú hích mạnh mẽ, tạo ra hiệu ứng cộng hưởng làm gia tăng đáng kể giá trị cho các bất động sản nằm dọc tuyến hoặc tại các "nút giao hạ tầng". Theo dự báo của Savills Việt Nam, các dự án bất động sản tọa lạc gần các trục giao thông mới và những khu vực được đầu tư hạ tầng bài bản sẽ chứng kiến mức tăng giá trung bình từ 15% đến 25% trong vòng 3 đến 5 năm tới. Vì vậy, giai đoạn các công trình còn đang thành hình chính là thời điểm vàng để các nhà đầu tư đón sóng hạ tầng, nắm bắt cơ hội gia tăng giá trị vượt trội.

Quy hoạch "đô thị vị nhân sinh" chuẩn mực

Khác hẳn các khu đô thị khác, The Global City là mô hình đô thị được quy hoạch tổng thể với tầm nhìn dài hạn, lấy triết lý "vị nhân sinh" làm nền tảng. Tại đây, con người là trung tâm của mọi sự kết nối. Dưới bàn tay tài hoa của Foster + Partners, triết lý này thể hiện rõ nét qua quy hoạch thông minh với mật độ xây dựng thấp, khoảng 25-35% tuỳ khu, ưu tiên tối đa cho không gian công cộng và cảnh quan thiên nhiên.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt là việc áp dụng "nguyên tắc 15 phút", đảm bảo mọi tiện ích thiết yếu từ thương mại, giải trí, ẩm thực đến giáo dục, y tế chuẩn quốc tế đều trong tầm đi bộ. Điều này không chỉ mang lại sự tiện nghi vượt trội mà còn khuyến khích lối sống năng động, tăng cường tương tác cộng đồng. Yếu tố bền vững và phong cách sống biophilic được khắc họa đậm nét với 450.000 m² diện tích mảng xanh và hệ thống kênh đào dài 2km uốn lượn quanh khu đô thị. Không gian sống được cân bằng hoàn hảo, chan hòa ánh sáng và gió trời tự nhiên, kết hợp sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe.

Không chỉ hướng đến các giá trị toàn cầu, The Global City còn khéo léo gìn giữ bản sắc Việt trong từng đường nét kiến trúc. Cùng với sự tư vấn sáng tạo của các nghệ sĩ trong nước, mỗi góc nhìn tại đây đều là sự giao thoa giữa kiến trúc duy mỹ và dấu ấn văn hóa bản địa. Sự hòa quyện độc đáo này, kết hợp cùng các sự kiện văn hóa nghệ thuật sôi động, biến The Global City thành một trung tâm sống động, nơi giá trị sống được tôn vinh và một chuẩn mực mới về đô thị được định hình.

Hệ tiện ích chuẩn quốc tế nâng tầm chất lượng sống

Bên cạnh những giá trị tổng thể từ vị trí, quy hoạch, chất lượng cuộc sống trong khu đô thị The Global City cũng được đảm bảo qua các trải nghiệm chỉn chu và đẳng cấp. Hệ thống tiện ích tại đây được thiết kế lớp lang, đáp ứng toàn diện mọi nhu cầu từ riêng tư đến cộng đồng, định hình một phong cách sống chuẩn quốc tế, hiện đại.

Điển hình như tại khu căn hộ cao tầng hạng sang vừa ra mắt Lumière Midtown, cư dân được tận hưởng 03 lớp tiện ích đặc quyền, đúng với phong cách "tất cả trong một". Từ tiện ích nội khu với hồ bơi vô cực 27m, khu vườn thiền trên cao, phòng gym, yoga hiện đại, khu vui chơi trẻ em… mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đích thực ngay tại nhà cho cư dân; đến khu thương mại dịch vụ tại khối đế, và toàn bộ hệ tiện ích của The Global City như kênh đào nhạc nước lớn bậc nhất Đông Nam Á, công viên Vịnh Tình Yêu, hay Trung tâm thương mại quy mô 123.000 m² ngay đối diện, hứa hẹn trở thành thiên đường mua sắm, giải trí lớn bậc nhất TP.HCM.

Tất cả hệ tiện ích đa lớp tại The Global City đều mang đến những trải nghiệm kết nối cộng đồng trong toàn khu đô thị. Cư dân có thể hòa mình vào các lễ hội sôi động, dạo bước trên những cây cầu kiến trúc độc đáo bắc qua kênh đào, hay tận hưởng không khí nhộn nhịp tại dãy nhà phố thương mại SOHO, vui chơi và rèn luyện sức khỏe tại tổ hợp thể thao và giải trí City Park... Tất cả những yếu tố này cùng nhau tạo nên một bức tranh đô thị đa sắc màu, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, làm việc, học tập và giải trí một cách tinh tế, đẳng cấp.

Pháp lý vững vàng, bảo chứng từ Masterise Homes

Đứng sau sự bài bản, chỉn chu của khu đô thị The Global City là sự kiến tạo từ Masterise Homes, nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, uy tín với danh mục dự án cao cấp đa dạng từ bất động sản hạng sang đến hàng hiệu. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, uy tín của "đơn vị đỡ đầu" và khả năng minh bạch pháp lý trở thành yếu tố bảo chứng quan trọng cho giá trị tài sản.

Cam kết về pháp lý của Masterise Homes được hiện thực hóa bằng hành động cụ thể và nhất quán qua các đợt trao sổ hồng đúng cam kết. Riêng với The Global City, chỉ trong 6 tháng gần đây, Masterise Homes thực hiện trao sổ hồng cho các chủ nhân nhà phố SOHO liên tiếp hai đợt với thủ tục nhanh chóng, đúng hạn. Việc bàn giao sổ hồng không chỉ thể hiện năng lực pháp lý vững vàng của nhà phát triển mà còn là bệ phóng tăng trưởng giá trị vượt trội của The Global City.

Nguồn cung đa dạng với tâm điểm sáng giá Lumière Midtown và nhiều phân khu khác trong tương lai

Với quy hoạch trở thành một trung tâm mới sôi động, khi hiện thực hóa, The Global City dự kiến thu hút khoảng 150.000 người đến sinh sống, làm việc và giải trí mỗi ngày. Khu đô thị biểu tượng này còn mang đến một danh mục sản phẩm đa dạng, đáp ứng mọi khẩu vị đầu tư và nhu cầu an cư.

Trong bức tranh đô thị phồn hoa, dự án cao tầng mới nhất Lumière Midtown mang đến hơn 800 căn hộ hạng sang, đa dạng từ căn 1-4 phòng ngủ đến các quỹ căn đặc biệt vô cùng giới hạn như Duplex có diện tích từ 136 đến 200 m², Penthouse từ 161 – 225 m², Penthouse Duplex từ 239 đến 325 m², tất cả đều là những tác phẩm kiến trúc tinh tế, tối ưu hóa không gian, ánh sáng tự nhiên và tầm nhìn panorama đắt giá. Sự kết hợp giữa không gian sống đẳng cấp và vị trí tâm điểm của một trung tâm mới thực thụ đã tạo nên sức hút khó cưỡng cho Lumière Midtown, biến nơi đây thành lựa chọn lý tưởng cho giới tinh anh và các nhà đầu tư sành sỏi.

Một phân khu thấp tầng đẳng cấp tại The Global City cũng đang nhận được sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư – SOLA, dự án compound ba mặt sông tại khu đô thị này SOLA sở hữu vị trí hiếm có và đắc địa bậc nhất The Global City – nơi giao thoa giữa thiên nhiên nguyên bản và hệ tiện ích hiện đại bậc nhất. Với số lượng giới hạn và thiết kế đề cao giá trị cá nhân và tính riêng tư của gia chủ, SOLA mở ra một chuẩn mực sống mới: biệt lập nhưng không tách biệt – nhờ vào triết lý đô thị vị nhân sinh, nơi mọi nhu cầu sống, làm việc, thư giãn đều gói gọn trong bán kính 15 phút. Trong thời gian tới, SOLA sẽ chính thức lộ diện – như một lời tuyên ngôn cho những ai trân trọng chất sống riêng tư, khác biệt, nơi giao hòa của mọi cung bậc thăng hoa của cuộc sống.

Có thể nói, trung tâm mới The Global City đang ở giai đoạn "khởi đầu vàng", và có đủ các yếu tố then chốt cho sự tăng trưởng rõ ràng và mạnh mẽ trong tương lai. Với vị trí chiến lược không thể đắc địa hơn, hệ thống hạ tầng giao thông đang dần hoàn thiện, nền tảng pháp lý minh bạch và vững chắc, cùng sự đồng hành của Masterise Homes, The Global City xứng đáng là điểm đến đầu tư tiếp theo của những nhà đầu tư nhạy bén và có tầm nhìn dài hạn.

