Giải mã lý do thực phẩm chức năng ngày càng phổ biến

Trước nhu cầu bổ sung dinh dưỡng ngày càng tăng của người trẻ hiện đại, các sản phẩm thực phẩm chức năng (TPCN) hay thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) đang dần trở nên đa dạng, dễ dàng tiếp cận hơn.

Thói quen bổ sung TPCN ngày càng phổ biến

Nguồn: Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia, Khảo sát Kiểm tra Sức khỏe và Dinh dưỡng Quốc gia, 2017–2018.

Trong một báo cáo của Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Úc (Complementary Medicines Australia), khoảng 47% người dân sử dụng thực phẩm chức năng hàng ngày. Các loại vitamin và khoáng chất phổ biến bao gồm vitamin C, vitamin D, và omega-3. Phần Lan cũng là một trong những quốc gia xem TPCN được xem như một phần giúp bổ sung những dưỡng chất cần thiết mà chế độ ăn hàng ngày không cung cấp đủ.

Trinh Lucia - Một Beauty blogger người Việt đang sống và làm việc tại Phần Lan chia sẻ: "Lucia thì sống chủ yếu tại Phần Lan, do khí hậu khắc nghiệt nên trái cây, rau củ đều nhập từ xa và trái mùa, lượng dinh dưỡng rất thấp, vậy nên ng Phần họ quen dùng TPCN lắm."

Cô nàng có thói quen sử dụng thêm các sản phẩm bổ sung vitamin, chất xơ và đặc biệt là kẽm để hỗ trợ tăng cường sức khỏe, làm đẹp da và giảm rụng tóc. Trên kênh youtube của mìn Trinh Lucia thường xuyên chia sẻ những kinh nghiệm khi sử dụng TPCN, đánh giá về các thương hiệu TPCN phổ biến. Gần đây nhất là DHC với các sản phẩm DHC ZinC, DHC Vitamin C Hard Capsule, DHC Pefect Vegetable Premium Japanese Havest.

Hiệu quả thật sự của sản phẩm bổ sung kẽm

"Tầm 2 năm về trước mình có làm video nói về việc sử dụng kẽm vì muốn giảm rụng tóc. Lúc về Việt Nam mình thử sử dụng DHC ZinC để bổ sung kẽm. Giá khá là mềm và hiệu quả tương đương." - Trinh Lucia chia sẻ.

Trinh Lucia chia sẻ về những lợi ích khi bổ sung kẽm từ TPBVSK DHC Zinc

Bên cạnh đó, nữ Beauty blogger cũng lưu ý thêm khi sử dụng kẽm thì nên uống 1 viên vào buổi sáng sau khi ăn cùng với nước ấm hoặc nước đun sôi để nguội để đảm bảo hiệu quả của sản phẩm.



Những trải nghiệm cá nhân với vitamin C

Theo Trinh Lucia, vitamin C luôn là một trong những thành phần được cô nàng ưu tiên ở cả dạng bôi và dạng uống bởi công dụng giúp chống oxy hóa, tăng cường sức khỏe cho làn da, giúp giảm thâm mụn. Cô nàng cho biết trong sản phẩm DHC Vitamin C Hard Capsule một viên uống có hàm lượng vitamin C 500mg, 2 viên là 1000mg nên có thể linh hoạt bổ sung từ 1 - 2 viên/ngày tùy theo chế độ dinh dưỡng, thể trạng mỗi người.

Trinh Lucia đưa ra một số lưu ý khi bổ sung vitamin C

Lưu ý khi bổ sung Pefect Vegetable Premium Japanese Havest

Trinh Lucia chia sẻ bổ sung chất xơ có mối liên quan mật thiết tới vấn đề tiêu hóa nên cô rất chủ động trong việc bổ sung rau củ quả trong chế độ ăn hàng ngày của mình.

"Vì mình là ng ăn rất rất nhiều rau, nên ở Việt Nam mình ko dùng em này, mình mang hết qua Phần Lan do bên đây rau củ hạn chế lắm, 1 ngày 4 viên." - Trinh Lucia chia sẻ.

Trinh Lucia chia sẻ về sản phẩm bổ sung chất xơ từ DHC

Trong mỗi viên uống Pefect Vegetable Premium Japanese Havest sẽ có chất xơ từ 32 loại rau củ và 1000 tỷ lợi khuẩn giúp hỗ trợ bổ sung rau, cân bằng hệ tiêu hóa, giảm táo bón.

Bên cạnh những lưu ý khi bổ sung TPCN, Beauty blogger Trinh Lucia nhấn mạnh các sản phẩm bổ sung cần được kết hợp với một lối sống lành mạnh, uống đủ nước để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất.

