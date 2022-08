Giải mã cơn sốt Galaxy Z 2022 tại Việt Nam

Ngay sau khi Samsung trình làng hai siêu phẩm màn hình gập Galaxy Z Fold4 và Z Flip4, lượng người dùng quan tâm và đặt mua hai model này tăng liên tục. Nhiều hệ thống bán lẻ đã ghi nhận mức độ quan tâm tăng hơn đến 40% so với thế hệ tiền nhiệm. Lý do đã tạo ra "cơn sốt" dòng Galaxy Z 2022?



Galaxy Z Flip4 và Galaxy Z Fold4 có gì hot?

Màn hình gập, nâng cấp vượt trội

Theo Samsung, Galaxy Z Flip4 kế thừa thiết kế gập mở linh hoạt mang tính biểu tượng của Samsung và được nâng cấp những tính năng quan trọng bao gồm cụm camera chuyên nghiệp, dung lượng pin lớn hơn và khả năng cá nhân hóa mở rộng trong khi vẫn giữ thiết kế siêu nhỏ gọn thời thượng. Trong khi đó, Galaxy Z Fold4 thổi một làn gió mới đến người dùng bằng trải nghiệm điện thoại thông minh toàn diện nhất của Samsung từ trước đến nay thông qua thiết kế sang trọng, màn hình sắc nét, cùng các tính năng đa nhiệm linh hoạt tuyệt vời bên cạnh công nghệ máy ảnh tiên tiến và bộ vi xử lý di động vượt trội.

Phiên bản Galaxy Flip4 được nhiều người trẻ quan tâm

Đối với Z Flip4, Samsung tiếp tục duy trì lợi thế về mức giá hợp lý, kèm theo nhiều phiên bản trẻ trung phù hợp với thế hệ GenZ năng động, gồm 4 màu là Tím, Xám, Xanh da trời và Vàng hồng. Đặc biệt là phiên bản Bespoke cho phép người dùng phối chọn 5 màu sắc khác nhau, kết hợp cùng 3 màu sắc khung viền tạo thành những màu sắc độc nhất cá tính. Bên cạnh đó, model này còn được nâng cấp mạnh mẽ về cấu hình so với thế hệ cũ, như: trang bị chip Snapdragon 8+ Gen 1 hiệu năng tốt hơn 30%; CPU và GPU nhanh hơn 10% so với Snapdragon 8 gen 1; Pin 3700mAh cùng với sạc nhanh 25W…

Galaxy Z Fold4 được đánh giá mang lại trải nghiệm toàn diện nhất

Trong khi đó, Galaxy Z Fold4 với 3 tùy chọn màu sắc là Đen, Xanh lá, Kem, có mức giá thấp hơn so với thế hệ tiền nhiệm mặc dù được nâng cấp vượt trội về mọi mặt so với Galaxy Z Fold3. Cụ thể, model này được cải tiến bản lề nhằm tiết kiệm không gian, kích thước màn hình được thay đổi chiều ngang rộng hơn so với thế hệ tiền nhiệm; sử dụng tấm nền Dynamic AMOLED 2X cùng với đó là tốc độ quét linh hoạt lên đến 120Hz; camera chính lên đến 50MP; sử dụng chip Snapdragon 8+ Gen 1 mới trình làng của Qualcomm, tốc độ xung nhịp CPU lên đến 3,2GHz; viên pin 4400mAh, kháng nước IPX8…

Cuộc đua giá giữa các đại lý

Được công bố tại buổi ra mắt, Samsung Galaxy Z Flip4 có 2 phiên bản là 8GB/128GB và 8GB/256GB với mức giá lần lượt là 23,99 triệu đồng và 25,99 triệu đồng. Trong khi đó, giá của Galaxy Z Fold4 lần lượt là 40,99 triệu và 44,99 triệu cho phiên bản 12GB/256GB và 12GB/512GB. Ngay lập tức, các đại lý bán lẻ nhảy vào cuộc đua hút khách hàng đăng ký mua bằng những chương trình khuyến mãi vô cùng hoành tráng.

Trade-in thu cũ đổi mới Galaxy Z Fold4 và Z Flip4 được nhiều khách hàng 24hStore quan tâm

Chẳng hạn, hệ thống bán lẻ 24hStore - ủy quyền chính hãng của Samsung - đang nhận sự quan tâm của đông đảo khách hàng với chính sách cho phép lựa chọn trợ giá hoặc nhận bộ quà tặng "khủng" khi đặt mua 2 sản phẩm mới của Samsung. Cụ thể, với mẫu Fold4, khách hàng có thể đặt mua với giá chỉ từ 33 triệu đồng, được tặng bộ quà tặng trị giá 12,777 triệu đồng. Bộ quà tặng này bao gồm: voucher mua sắm 4 triệu đồng của 24hStore (bốc thăm) + voucher sinh nhật 24hStore trị giá 777.000 đồng + voucher Samsung trị giá đến 4 triệu đồng + Samsung Care+ trị giá trị giá đến 4 triệu đồng. Khách mua còn được hưởng chính sách sử dụng dịch vụ phòng chờ hạng Thương gia khi đi máy bay và mua hàng trả góp lãi suất.

Còn với mẫu Flip4, khách hàng được chọn mua với giá ưu đãi chỉ từ 17,2 triệu đồng, nhận bộ quà tặng trị giá 11,277 triệu đồng. Nội dung bộ quà tặng tương tự như khi mua Fold4, chỉ có thấp hơn chút về giá trị của voucher mà thôi.

24hStore mở bán bộ đôi Galaxy Z 2022 với nhiều ưu đãi

Đặc biệt, tại sự kiện mở bán Galaxy Z Flip4 và Z Fold4 của hệ thống 24hStore (diễn ra lúc 19h00 ngày 25/08/2022 tại cửa hàng 24hStore, 296 đường 3/2 phường 12, quận 10, TP.HCM), khách hàng đến sẽ được trải nghiệm sản phẩm trong khi khách hàng xem livestream cũng có cơ hội nhận voucher trị 4 triệu đồng mua hàng tại hệ thống 24hStore.

"Bộ đôi siêu phẩm Galaxy Z Fold4 và Z Flip4 của Samsung năm nay sở hữu nhiều đột phá từ thiết kế đến hiệu năng so với sản phẩm tiền nhiệm. Những cải tiến sáng tạo đã giúp bộ đôi sản phẩm này thu hút sự quan tâm cũng như nhu cầu mua rất lớn từ người dùng Việt Nam. Chính sách giá bán và khuyến mãi giữa các nhà bán lẻ sẽ quyết định sự lựa chọn của người dùng khi mua sắm", đại diện 24hStore, nhận định.

