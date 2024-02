Giải mã cơn sốt “chú Ninh, anh Âm” cùng loạt từ lóng chỉ fan mới hiểu, hé lộ điều đặc biệt sắp đến!

Bạn có công nhận là những người toát ra nguồn năng lượng tích cực, làm gì hay "iu" ai cũng thấy cute cute, cứ đứng cạnh nhau là bị đáng yêu, nói gì ra nghe cũng hay hay, làm gì cũng thấy duyên... là 1 dạng siêu năng lực không? Mà bây giờ người ta hay gọi những người có "siêu năng lực" này là "hệ tư tưởng".

Và đây cũng là cách Ninh Anh Bùi và “Âm iu ơi” hay còn được gọi là “chú Ninh - anh Âm” trở thành "hệ tư tưởng" mới nổi trên MXH.

Bạn biết gì chưa? Sắp tới Ninh Anh Bùi và "Âm iu ơi" sẽ chính thức giới thiệu về "Ninh Dương Story", trực tiếp trả lời những thắc mắc của các đồng nghiệp và ứng viên về quý công ty. Cùng chờ xem "2 sếp" nói gì nhé!

Teaser chia sẻ của Ninh Anh Bùi và "Âm iu ơi"! Chuẩn bị một tâm hồn đẹp để xem toàn bộ trong thời gian sớm nhất nhé!

Ninh Anh Bùi và "Âm iu ơi"

Ninh Anh Bùi (sinh năm 1994) sở hữu kênh TikTok có 665 nghìn người theo dõi và gần 29 triệu lượt yêu thích. Nhân vật chính thường xuất hiện trên kênh này là Nguyễn Tùng Dương (sinh năm 1997, thường được gọi là Âm, Âm iu ơi). Đó là người yêu của Ninh Anh.

Series video của “chú Ninh - anh Âm” được hâm mộ điên cuồng dù có nội dung khá đơn giản. Đó là các tình huống thường ngày có thể bắt gặp ở bất cứ cặp đôi nào như đi mua cây và dỗi nhau, nhảy đu trend, cắm hoa, biến hình đi chúc Tết, về quê, thăm gia đình 2 bên,...

Tuy nhiên, cách chia sẻ của cả hai lại có nhiều lúc vô tri, khiến netizen cũng phải cười theo trong vô thức. Chẳng cần gì gây cấn, chẳng drama, cũng chẳng giật tít câu like... tình yêu của 2 anh chàng bỗng trở thành "bể content" vô cùng chất lượng.

Biến hình sương sương mà cũng có cả triệu người xem

Thế nhưng nhiều người đang hỏi, ngoài năng lượng tình yêu tích cực và dễ thương ra, "chú Ninh - anh Âm" có gì mà được yêu thích đến thế? Đây, tất cả có ở đây!



Hot boy bóng rổ yêu cựu đội trưởng điển trai đội văn nghệ NEU: 10 điểm!

Một trong những lý do đầu tiên tạo nên sức hấp dẫn của cặp đôi chính là profile không phải dạng vừa. Cả hai đều có sự nghiệp riêng và vẻ ngoài điển trai, đúng chuẩn “tinh hoa hội tụ” ai biết cũng thích.

Ninh Anh Bùi vốn là nhân viên văn phòng, làm việc tại Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và ngoài công việc này anh chàng còn có việc kinh doanh riêng. Hồi tháng 9/2023, Ninh cho biết nghề tay trái của mình là cho thuê homestay ở Hạ Long và nghề tay phải là có studio cho các dancer thuê tập nhảy tại Hà Nội.

Ngoài ra trên trang cá nhân, Ninh Anh Bùi cũng đăng tải hình ảnh cho thấy anh chàng đã tự kiếm được tiền từ khá sớm nhờ kinh doanh. Năm 2020, anh đã tự tậu chiếc xe đầu tiên là Mercedes Benz và đặt mục tiêu đổi xe trong 5 năm sau đó.

Ninh tự tậu Mẹc từ năm 26 tuổi

Không dừng lại ở đó, Ninh Anh Bùi còn đam mê thể thao, đặc biệt là bóng rổ. Mà bạn biết đấy, con trai chơi bóng rổ luôn có một sức hút khó cưỡng!

Ninh Anh Bùi trong vai hot boy bóng rổ

Cũng là Ninh Anh Bùi nhưng lại là "tổng tài" mê golf

Mây tầng nào gặp gió tầng đó, Nguyễn Tùng Dương cũng rất gì và này nọ. Anh chàng hiện đang là wedding planner tại một công ty về tư vấn, tổ chức sự kiện đám cưới nổi tiếng. Dương cũng có vẻ ngoài đẹp trai, từng là đội trưởng đội văn nghệ NEU (trường ĐH Kinh tế quốc dân).

Nếu Ninh Anh Bùi có sự duyên dáng, hài hước thì “Âm iu ơi” lại có phần dè dặt, nhẹ nhàng. Anh chàng còn có tài lẻ là cắm hoa, nhiều lần khiến dân tình phải xuýt xoa vì khả năng của mình. Ban đầu Âm không xuất hiện trong những clip của Ninh nhưng vì được mọi người yêu quý nên cũng chịu khó lên sóng hơn.

Fancam của Âm khi còn là đội trưởng đội văn nghệ NEU

"Anh Âm"10 điểm không có nhưng!

Chuyện tình yêu kéo dài một thập kỷ đáng ngưỡng mộ

Hành trình yêu đương tận 10 năm trời vượt bao thử thách của “chú Ninh” và “anh Âm” cũng là lý do cư dân mạng u mê không lối thoát.

Ngày 7/2/2014, Âm cập nhật trạng thái “Đang hẹn hò” trên trang cá nhân - cột mốc bắt đầu hẹn hò của cặp đôi. Từ đó đến nay, cả hai đã bên nhau vừa tròn 1 thập kỷ.

Cặp đôi đã bên nhau tròn 1 thập kỷ

Ngày ấy và bây giờ

Trong quãng thời gian 10 năm, mối quan hệ của cả 2 từng trải qua không ít những khó khăn và sóng gió. Thậm chí có lúc phải ở xa nhau nhưng sau cùng, Ninh Anh Bùi và “Âm iu ơi” vẫn vượt qua tất cả và đồng hành tới hiện tại. Bản thân cặp đôi cũng chọn lựa chia sẻ những câu chuyện yêu đương dễ thương, không toxic của mình đến mọi người nên rất được lòng cư dân mạng.



Đặc biệt, mối quan hệ của cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ gia đình 2 bên, cả hai đều đã ra mắt gia đình đối phương. Không những thế, bố mẹ của Ninh và Âm cũng rất thân thiết. Trong một clip, Ninh Anh Bùi tiết lộ mẹ Âm kho cá để gửi cho mẹ mình, chi tiết nhỏ nhưng đủ để thấy sự gắn bó của 2 bên.

"Khai sinh" vựa tiếng lóng mới nổi ở vịnh Bắc Bộ

Và cũng sẽ thật thiếu sót nếu nhắc đến sức hút của “chú Ninh - anh Âm” mà không kể đến tính cách hài hước. Có thể nói đây chính là vựa tiếng lóng mới nổi ở vịnh Bắc Bộ khi “khai sinh” ra hàng loạt từ lóng mới cho Gen Z.

Chẳng hạn như khi nói về mối quan hệ của mình, cả hai mô tả như một công ty gồm 2 thành viên ký kết hợp đồng với nhau - “công ty Ninh Dương Story”. Chính từ đây, cư dân mạng hay nói đùa chuyện yêu đương là “thành lập công ty” hay 2 người yêu nhau là “đồng nghiệp trong công ty 2 thành viên”.

Ngoài ra fan của cặp đôi cũng thường tự nhận nhau là đồng nghiệp, gọi Ninh Anh Bùi và “Âm iu ơi” là sếp lớn và sếp nhỏ một cách gần gũi. Nhiều người còn mạnh dạn nộp CV, tự nhận mình là nhân viên Ninh Dương Story và thể hiện sự hỗ trợ, ngưỡng mộ với tình cảm của “2 sếp”.

Một từ lóng nữa cũng mới được cặp đôi phát minh là “Dò to be”. Thực ra đây là YouTube nhưng do cách đọc của “Âm iu ơi” thì thành “Dò to be”, khiến cư dân mạng thích thú và học theo.

Để đỡ "tối cổ" thì sau đây là list từ lóng từ Ninh Dương Story và nghĩa thật của chúng:

- Công ty 2 thành viên: Mối quan hệ tình cảm như yêu đương, kết hôn,...

- Đồng nghiệp trong công ty 2 thành viên: 2 người yêu nhau

- Dò to be: YouTube

- Chét si ca: Jessica - đây là hiệu ứng âm thành mà Ninh Anh Bùi hay sử dụng trong các clip.

- Người già tuổi đôi mươi: người có diện mạo chững chạc hơn so với độ tuổi thật.

- Lao công: Fan của cặp đôi đòi làm lao công ở Ninh Dương Story.

- "Ý là chú ơi, mình cũng có tuổi rồi!": Bình luận thường thấy mỗi khi Ninh Anh Bùi bày trò trên mạng.