Giai đoạn “vàng” tuổi 11-15: Cách Nam Úc Scotch AGS giúp học sinh THCS thử - sai - khám phá

Chương trình bậc THCS tại Nam Úc Scotch AGS cho phép học sinh khai phá mọi khả năng tiềm ẩn

Cách tiếp cận này của Nam Úc Scotch AGS khá trùng khớp với một trong những câu hỏi lớn nhất của nhiều gia đình có con ở bậc THCS. Đó là Con sẽ trở thành ai? sau bốn năm chuyển mình mạnh mẽ nhất về tâm lý, nhận thức và nhân cách.

Học theo chuẩn Úc, nhưng không rời nền tảng Việt Nam

Đại diện ban giám hiệu Nam Úc Scotch AGS cho biết chương trình THCS tại Nam Úc Scotch AGS được xây dựng trên nền tảng chương trình giáo dục Úc với các môn học cốt lõi như Toán, Tiếng Anh, Khoa học, Nhân văn, Nghệ thuật, Âm nhạc, Công nghệ kỹ thuật số, Giáo dục thể chất và sức khỏe.

Bên cạnh đó, học sinh vẫn học các môn theo quy định của Bộ GD-ĐT như Ngữ văn, Lịch sử - Địa lý, Giáo dục công dân… nhằm đảm bảo sự gắn kết với ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Học sinh tham gia một hoạt động tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và quốc tế tại Nam Úc Scotch AGS

Một điểm dễ nhận ra trong chương trình THCS của Nam Úc Scotch AGS là tăng mạnh học qua trải nghiệm. Trên lớp, học sinh được khuyến khích thảo luận, tranh biện, làm dự án nhóm, trình bày quan điểm cá nhân và phản biện ý kiến của bạn bè. Đồng thời, các chuyến tham quan học tập, hoạt động trải nghiệm và sân chơi học thuật giúp mở rộng không gian lớp học.

Cách tổ chức này phản ánh triết lý giáo dục quen thuộc của Trường Úc 100 năm Scotch College Adelaide, coi năng lực giao tiếp, tư duy phản biện và khả năng hợp tác là những kỹ năng nền tảng cần được rèn từ sớm, chứ không chờ đến cuối bậc phổ thông.

Đặc biệt, Lớp 9 được xem là một cột mốc đáng chú ý. Ở năm học này, bên cạnh các môn học theo chuẩn Úc, học sinh tại Nam Úc Scotch AGS bắt đầu tiếp cận Career Studies, một học phần giúp các em nhận diện sở thích, thế mạnh, tìm hiểu thế giới nghề nghiệp và hình dung những lộ trình học tập phía trước.

Nhà trường tập trung trang bị cho các em kiến thức, kỹ năng để hiểu về bản thân như mình thích gì, mình học tốt ở đâu, môi trường nào phù hợp với mình. Đây được xem là bước chuẩn bị tâm thế quan trọng trước khi học sinh bước vào bậc THPT và các chương trình học thuật chuyên sâu hơn.

Học sinh Nam Úc Scotch AGS được tiếp cận với nhiều phương pháp học tập hiện đại.

Khai phá toàn vẹn tại Nam Úc Scotch AGS

Tại Nam Úc Scotch AGS, các hoạt động ngoại khóa (co-curricular activities) đóng vai trò quan trọng. Từ lớp 6 đến lớp 9, học sinh sẽ tham gia các câu lạc bộ về thể thao, nghệ thuật, học thuật hoặc kỹ năng, tùy theo sở thích và năng lực.

Thông qua các hoạt động này, nhà trường hướng đến việc phát triển đồng đều trí tuệ, thể chất và cảm xúc. Đồng thời, các em được nuôi dưỡng những phẩm chất như kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm. Theo các chuyên gia, đây là những yếu tố thường khó đo bằng điểm số nhưng lại có ảnh hưởng lâu dài.

Nhiều hoạt động trải nghiệm, cuộc thi trong suốt chương trình học giúp học sinh Nam Úc Scotch AGS khai phá tiềm năng bản thân.

Ngoài ra, chương trình THCS của Nam Úc Scotch AGS được xây dựng trong mối liên kết học thuật với Scotch College Adelaide. Ông Trent Driver, Hiệu trưởng Scotch College Adelaide cho biết ở bậc Trung học cơ sở (Lớp 7-9) tại Úc, trường nổi tiếng với việc đưa giáo dục well-being (sức khỏe tinh thần) vào thời khóa biểu, coi thể thao và hoạt động ngoại khóa là phần không thể thiếu, đồng thời thiết kế những trải nghiệm Lớp 9 mang tính bản lề cho sự trưởng thành của học sinh.

Tinh thần đó được Nam Úc Scotch AGS chắt lọc và điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam. Nhà trường chú trọng chăm sóc sức khỏe tinh thần, xây dựng môi trường học tập an toàn, và đồng hành sát sao với từng học sinh trong giai đoạn nhiều biến động nhất của tuổi thiếu niên.

Trên hết, chương trình THCS của Nam Úc Scotch AGS tập trung vào việc giúp học sinh hiểu mình, tin mình và dám thử. Đây được xem là nền tảng quan trọng để các em bước tiếp lên bậc THPT, nơi các chương trình học thuật như SACE hay các lộ trình quốc tế khác đòi hỏi sự tự chủ cao hơn trong học tập.

Học sinh được khuyến khích phát triển toàn diện trong giai đoạn THCS tại Nam Úc Scotch AGS

Trong bối cảnh ngày càng nhiều gia đình tìm kiếm một chương trình trung học cơ sở vừa mang chuẩn quốc tế, vừa phù hợp với đặc điểm học sinh Việt Nam, cách tiếp cận của Nam Úc Scotch AGS cho thấy một lựa chọn đáng cân nhắc. Đó là bắt đầu từ gốc rễ của sự trưởng thành, thay vì chạy theo những mục tiêu ngắn hạn.

Hiện tại, Nam Úc Scotch AGS đang tuyển sinh thế hệ học sinh tài năng cho năm học 2025-2026 với nhiều chương trình học bổng hấp dẫn. Quý phụ huynh và học sinh quan tâm có thể liên hệ để được tư vấn: https://scotch-ags.edu.vn/dang-ky-tu-van/