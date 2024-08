Giải bóng rổ 3x3 năng khiếu trẻ mở rộng 2024: Ươm mầm tài năng bóng rổ Hà Nội

"3x3 Hanoi Youth Talent Cup 2024" được diễn ra vào từ ngày 1-3/8 tại Nhà thi đấu Đại học Ngoại thương- Hà Nội. Với thông điệp "Born to play, Destined to win" - "Sinh ra để Chơi, Quyết tâm để chiến thắng", ban tổ chức đề cao tinh thần nhiệt huyết, quyết tâm giành chiến thắng và fairplay của các cầu thủ nhỏ tuổi.

Giải đấu lần này có sự tham gia của tới 145 đội bóng, tranh tài tại 10 nội dung thi đấu bao gồm: U11 Nữ, U11 Nam, U13 Nữ, U13 Nam, U15 Nữ, U15 Nam, U17 Nữ, U17 Nam, U19 Nữ và U19 Nam.

Giải đấu diễn ra sôi nổi với sự ủng hộ của 7000 lượt khán giả

So với mùa giải 2023, Giải Năng Khiếu Trẻ 3x3 2024 đã thu hút thêm nhiều đội bóng tham gia, qua đó đưa quy mô của giải về số lượng trận thi đấu tăng hơn gấp đôi so với mùa giải năm ngoái (234 trận so với 103 trận của mùa thứ nhất). Giải năm nay còn quy tụ được các đội bóng đến từ Nghệ An, Yên Bái…

Trong 3 ngày thi đấu, ước tính đã có đến 7000 lượt khán giả là gia đình, bạn bè và fan hâm mộ đến cổ vũ các đội bóng. Khán giả liên tục hâm nóng bầu không khí NTD Đại học Ngoại thương bằng những tiếng hò hét và cổ vũ náo nhiệt nhất.

BTC trao giải thưởng cho các đội giành giải thưởng

Với sự tham gia của Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội và các doanh nghiệp như AMITA Sport, Doppelherz và VINAMILK trong việc tài trợ "Giải 3x3 Hanoi Youth Talent Cup 2024" thêm một lần nữa khẳng định sự ủng hộ và đồng hành của với sự phát triển thể chất - trí tuệ của thanh thiếu niên Hà Nội.