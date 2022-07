Giấc Mơ Của Mẹ tập 9: Diễm My 9x vừa bị cho nghỉ việc lại cãi nhau với mẹ, sao khổ thế này?

Sau khi bị nghi oan ở tập 8, sang tập 9 Giấc Mơ Của Mẹ (xem tại ĐÂY), My (Diễm My 9x) lại bị yêu cầu tạm xin nghỉ việc, thực chất đây chỉ là một hình thức nói giảm nói tránh, vì dù sao trước mắt My cũng sẽ bị đình chỉ. Vừa về nhà sau một ngày thảm họa, My lại cãi lộn với mẹ mình chỉ vì một bộ đồ. Sau đó cô khóc nức nở vì ấm ức, mặc kệ bố dỗ dành rằng mẹ chỉ muốn tốt cho mình. Thậm chí khi bà Thanh (NSND Hồng Vân) xuống nước, My vẫn mặt nặng mày nhẹ.



My giấu gia đình chuyện phải tạm nghỉ việc, đành phải đi lang thang cho hết ngày. Trong lúc này, hai người đồng nghiệp của My tới nhà để xin kiểm tra máy tính cá nhân, người tiếp đón lại là bà Thanh. Dù đã giải thích rõ sự việc, xin kiểm tra máy tính nhưng hai người đồng nghiệp này vẫn bị bà Thanh đuổi thẳng cổ, bà thậm chí còn hô hoán khiến bố con ông Quốc hiểu lầm rằng hai người này là kẻ lừa đảo.

Ở một diễn biến khác, Cường (Trần Ngọc Vàng) tiếp tục gặp rắc rối với thân phận giả của mình. Trong lúc không có việc làm, Cường lại liên tục bị Hằng nhắn tin làm phiền. Anh tức tối gọi điện yêu cầu Hằng không làm phiền mình bằng chuyện yêu đương nữa, chuyện này khiến Hằng vô cùng tức tối. Thế nhưng khi nghe bố đánh giá rất cao Tú (người mà Cường đang giả danh), Hằng lại tự tin mình đã chọn đúng người.

Trong lúc Cường dùng xe của anh trai để đưa bố đi bệnh viện tái khám, anh đã vô tình gặp Hằng. Sau khi cố đưa Hằng đi tránh mặt bố mình, Cường quyết định nói ra sự thật về thân phận của bản thân. Đúng lúc này Tú xuất hiện và ngăn cản. Tú muốn Cường thay vì nói ra sự thật thì hãy nói chia tay, chấm dứt với Hằng.

Không chỉ mình chị em My, ngay cả Khang (Trần Quốc Anh) cũng gặp rắc rối. Trong lúc đến công ty khách hàng bàn chuyện làm ăn, cô đã gặp ông Phát, người từng dùng chiêu trò để lấy mất hợp đồng của anh. Trong lúc hiếu chiến, Khang đã tuyên chiến với ông Phát. Nếu thua thì ông Phát sẽ phải công khai xin lỗi Khang còn nếu thắng, Khang sẽ phải đến công ty Thành Phát làm việc một năm.

Nguồn ảnh: VieON

