Giấc Mơ Của Mẹ tập 6: Nhan Phúc Vinh tỉnh ngộ sau khi bị Diễm My 9x “chỉnh đốn”, nhịn nhục hi sinh vì gia đình

Mở đầu Giấc Mơ Của Mẹ tập 6 (xem tại ĐÂY), Trà My (Diễm My 9x) bị bà Hồng (NS Khánh Huyền) quở trách vì sự cố hỏng ống nước lúc đoàn khách nước ngoài ghé thăm công ty. My thẳng thắn nhận lỗi mà không chối đôi co, rằng vì cô muốn mọi thứ hoàn hảo nên mới cố sửa tạm thời ống nước. Sự thẳng thắn này khiến bà Hồng rất hài lòng, bà cũng gợi ý để My thăng tiến trong công việc.



Khang (Quốc Anh) biết chuyện mình mất hợp đồng do bên Thành Phát chơi xấu nên đã đến gặp ông Phát - giám đốc Thành Phát hỏi chuyện. Tại đây Khang bị sỉ vả rằng có công việc cũng nhờ mối quan hệ. Anh tức tối ra về và thề rằng mình sẽ thắng Thành Phát.

Ông Phát cho người điều tra và biết rằng Khang là con trai của bà Hồng, người mà ông từng yêu sâu đậm. Sau khi gặp lại bà Hồng và nói về Khang, ông Phát trăn trở không yên vì nếu xét theo tuổi tác của Khang thì năm đó bà Hồng đã kết hôn ngay sau khi chia tay ông. Ông Phát dường như vẫn còn rất nặng lòng với người cũ và buồn vì chuyện bà Hồng đi bước nữa quá nhanh.

Về phần Minh (Nhan Phúc Vinh), anh vẫn cố gắng đi tìm mặt bằng mở văn phòng dù không có tiền. Nghĩ tới những lời của em gái, Minh bất chợt thay tính đổi nết. Anh về lại công ty cũ, hạ mình khi bị sếp mỉa mai và chấp nhận trở lại làm việc. Thậm chí ngay cả khi bị sếp ép uống rượu bằng thái độ phách lối, sai bảo, Minh cũng nhịn nhục mà uống cho xong chuyện.

Minh nói dối rằng công ty đãi ngộ rất tốt, thuyết phục mình trở lại làm việc và thuyết phục mẹ tiếp tục kinh doanh quán ăn. Bà Thanh vẫn nằng nặc đòi sang quán để trả lại tiền cho My và cho Minh một số vốn. Dưới sự thuyết phục của Minh, bà Thanh cuối cùng cũng mềm lòng, nghĩ lại chuyện tiếp tục kinh doanh.

Nguồn ảnh: VieON

