Giấc Mơ Của Mẹ tập 4: Sao Diễm My 9x lại khổ thế này, hết bị sếp hành lại bỏ cả tương lai vì mẹ

Mở đầu Giấc Mơ Của Mẹ tập 4 (xem phim tại ĐÂY), My (Diễm My 9x) biết Khang (Trần Quốc Anh) thực sự là người đến sửa ống nước nên đã ra sức nài nỉ, thậm chí còn liều mình lao ra trước đầu xe của Khang. Khang sau đó có xem xét tình hình và kết luận là không thể sửa ngay trong đêm, anh chỉ khắc phục tạm thời rồi ra về, mặc cho My ra sức nài nỉ. Trên đường về, nghĩ tới những lời thuyết phục của My, Khang quay lại, thức cả đêm để tìm cách sửa ống nước. Dù vậy, Khang vẫn nhấn mạnh đây chỉ là sửa tạm thời, sự cố vẫn có thể xảy ra.

Vì thức cả đêm để làm việc nên hôm sau Khang đã dậy muộn, kết quả là không kịp tới gặp đối tác bàn chuyện ký hợp đồng. Khi Khang đến, đối tác đã ký kết với một công ty lớn hơn. Bị đồng nghiệp, cấp trên và cả mẹ trách móc nhưng Khang vẫn khẳng định dù có đến sớm hơn thì cũng không thể ký được hợp đồng này.

Về phần My, đường ống nước sửa tạm thời đã khiến cô gặp họa. Cụ thể, giữa lúc bà Hồng, giám đốc công ty, đang dẫn đoàn đối tác nước ngoài đi tham quan thì sự cố đã xảy ra, đường ống nước trên trần nhà bị vỡ. Tinh ý phát hiện ra điều này, My đã không suy nghĩ nhiều mà lao ra cứu sếp bằng cách hứng trọn phần nước đổ trên trần nhà xuống. Chưa dừng lại ở đó, My còn bị cấp trên mắng mỏ rằng làm việc không cẩn thận, ông ta còn bịa chuyện rằng chính My đã cố chấp sửa đường ống nên mới gây ra chuyện. Nếu bà Hồng không có mặt kịp thời thì có thể My còn bị đuổi việc.

My khóc trong sự ấm ức vì liên tục gặp chuyện

Ở một diễn biến khác, Minh (Nhan Phúc Vinh) tiếp tục khiến khán giả ức chế khi liên tục tỏ vẻ giàu có, sang chảnh, đã thế còn không quan tâm đến nỗi khổ của cha mẹ, vẫn muốn mẹ sang nhượng quán để anh có vốn mở văn phòng luật. Thế nhưng Minh không thể ngờ rằng chuyện mở văn phòng có nguy cơ vỡ lỡ khi mà My đã dốc hết tiền bạc của mình, từ bỏ cả việc ra ở riêng để giữ lại quán ăn cho mẹ.



Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON

https://kenh14.vn/giac-mo-cua-me-tap-4-sao-diem-my-9x-lai-kho-the-nay-het-bi-sep-hanh-lai-bo-ca-tuong-lai-vi-me-20220711163829305.chn