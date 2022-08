Giấc Mơ Của Mẹ tập 24: Diễm My 9x là người khiến Nhan Phúc Vinh bị bỏng nặng?

Giấc Mơ Của Mẹ tập 24 (xem tại Đây) có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới giúp khán giả lần hiếm hoi thấy được sự đồng lòng của cả gia đình My (Diễm My 9x).

Cụ thể tập 24 lấy bối cảnh lễ Vu Lan báo hiếu, như thông lệ hàng năm, năm nay bà cô út cũng về thăm gia đình bà Thanh (NSND Hồng Vân) khiến cả gia đình vô cùng lo lắng. Mới tới nơi, người này đã soi xét, cho rằng ông Quốc hốc hác, gầy gò, chắc chắn lo do bị bà Thanh bắt làm việc quá sức.

Trong bữa ăn, nổi tiếng là đầu bếp giỏi vậy mà bà Thanh vẫn bị cô út chê bôi cả buổi. Bữa ăn vốn đã không vui vẻ, nay cô út còn nhắc lại chuyện xưa, việc Minh (Nhan Phúc Vinh) bị bỏng mà nguyên do là từ My (Diễm My 9x) khiến My không hiểu gì. Lúc này không thể nhịn được nữa, bà Thanh đã lớn tiếng để cô út dừng nhắc chuyện quá khứ.

Lớn tiếng với cô út là vậy nhưng bà Thanh vẫn cấm không cho My được suy nghĩ xấu về người lớn trong nhà. Sau đó, bà cũng chủ động đem đồ ăn tới phòng để xin lỗi cô út, nhờ cô út đừng nhắc về chuyện Minh bị bỏng cũng đừng la My vì My là đứa ngoan ngoan, hiểu chuyện. Điều này khiến khán giả nghi ngờ rằng phải chăng trong quá khứ, My có vô tình làm điều gì khiến Minh phải chịu hậu quả nhưng My không nhớ, đây cũng là một phần lý do khiến bà Thanh thương Minh hơn?

Ngày hôm sau, cả gia đình chuẩn bị mâm cúng thắp hương cho ông bà. Lúc này My bất ngờ mang ảnh của ông bà ngoại tới, yêu cầu được để lên bàn thờ để sau này nếu nhớ ông bà ngoại, mẹ có thể thắp một nén hương. Dĩ nhiên cô út không đồng ý, cho rằng trong nhà chỉ được thờ ông bà nội, bà Thanh cũng không dám lên tiếng. Bất ngờ thay khi cả Minh lẫn ông Quốc đều đồng ý với yêu cầu của My.

Giấc Mơ Của Mẹ lên sóng độc quyền vào thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên ứng dụng giải trí VieON.

Nguồn ảnh: VieON