Giấc Mơ Của Mẹ tập 15: Diễm My 9x bị “ma cũ” bắt nạt, nhờ vậy suýt được hôn crush

Sau khi lên chức, My (Diễm My 9x) lập tức gặp rắc rối ở đầu tập 15 Giấc Mơ Của Mẹ (xem tại ĐÂY). Cụ thể là hiện tại, My phải làm việc chung với Trang - người đồng nghiệp từng đứng ra làm chứng vụ My bị vu oan ăn cắp. Vốn ghét My từ lâu, nay Trang liên tục “bịa” việc để hành người mới như My. Không chỉ bắt My dọn phòng, Trang còn bịa ra chuyện thiệp mời của công ty phải viết tay để bắt My ở lại làm ngoài giờ.



Tối đó, My ở lại viết thiệp tới tối muộn vẫn không xong việc. Lúc này Khang vô tình gọi điện và biết chuyện My đang bị “hành”. Anh tức tốc tới công ty, lấy cớ là mình tới để bảo trì thiết bị rồi đòi được phụ giúp My. Giữa lúc hai người đang vui vẻ nói chuyện, thậm chí còn... suýt hôn nhau, bà Hồng bất ngờ tới công ty khiến Khang phải kéo My xuống gầm bàn để trốn. My không biết rằng Khang chính là con trai bà Hồng. Không hiểu lý do tại sao mình phải trốn, My đã ra chào bà Hồng. Thấy trợ lý của mình tự tay viết thiệp, bà Hồng hiểu ngay vấn đề và khuyên cô đừng nên nhẫn nhịn nhiều quá.

Ở một diễn biến khác, bố con ông Quốc vẫn miệt mài nài nỉ bà Thanh chuyện cho Khang thuê phòng, dĩ nhiên bà Thanh vẫn khó chịu ra mặt và chưa đồng ý. Về phần Khang, anh biết chuyện mình ở lại gây bất tiện cho mọi người nhưng vẫn cố gắng tỏ ra thoải mái. Anh thậm chí còn chủ động sửa lại cánh cửa tủ giúp bà Thanh, điều mà mãi cánh mày râu trong nhà không chịu làm, điều này khiến bà Thanh khá ưng ý.

Về phần Minh (Nhan Phúc Vinh), anh vẫn tiếp tục mối quan hệ mập mờ với người cũ và cũng bắt đầu chuẩn bị cho việc mở văn phòng luật.

