Giá xăng tăng mạnh, gần 23.000 đồng/lít

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Tài chính - Công Thương không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng, dầu.

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, xăng E5RON92 không cao hơn 21.639 đồng/lít (tăng 1.220 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); xăng RON95-III: không cao hơn 22.792 đồng/lít (tăng 1.295 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu diesel 0.05S không cao hơn 19.500 đồng/lít (tăng 884 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); dầu hỏa: không cao hơn 19.189 đồng/lít (tăng 869 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành); dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.725 đồng/kg (tăng 437 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành).

Xăng dầu được điều chỉnh tăng giá từ 15h ngày 21/7 (Ảnh Công Hiếu).

Theo Bộ Công Thương, Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định: Không trích lập Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu và không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.

Phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước cơ bản phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường, hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu duy trì, cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 11/7/2023 và kỳ điều hành ngày 21/7/2023 là: 93,120 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 7,390 USD/thùng, tương đương tăng 8,62% so với kỳ trước); 98,920 USD/thùng xăng RON95 (tăng 7,235 USD/thùng, tương đương tăng 7,89% so với kỳ trước); 97,611 USD/thùng dầu hỏa (tăng 5,483 USD/thùng, tương đương tăng 5,95% so với kỳ trước); 99,540 USD/thùng dầu điêzen (tăng 5,550 USD/thùng, tương đương tăng 5,90% so với kỳ trước); 471,240 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 17,068 USD/tấn, tương đương tăng 3,76% so với kỳ trước).