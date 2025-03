Giá vàng trong nước có thể vượt 100 triệu đồng/lượng?

Theo ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU), nhiều tổ chức tài chính lớn đã dự báo khả năng vàng sẽ tiếp tục tăng giá, thậm chí có thể vượt mốc 3.000 USD/ounce nếu tình hình bất ổn kéo dài.

" Nếu điều này xảy ra, giá vàng trong nước có thể tiếp tục neo cao và tiệm cận hoặc vượt mốc 100 triệu đồng/lượng ", ông Huy dự đoán.

Cũng theo ông Huy, hiện nay, giá vàng đang trong xu hướng tăng mạnh, phản ánh những biến động phức tạp của nền kinh tế thế giới và những lo ngại về rủi ro vĩ mô. Không ít nhà đầu tư và người dân có xu hướng tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn, khiến nhu cầu tăng cao, đặc biệt là trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị toàn cầu có nhiều diễn biến khó lường.

Các căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như các biện pháp thuế quan mà Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Canada, Mexico, EU… đã làm leo thang rủi ro kinh tế toàn cầu, khiến dòng tiền tìm đến vàng như một tài sản an toàn.

Bên cạnh đó, các ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), có thể tiếp tục duy trì lãi suất thấp hoặc thậm chí cắt giảm để hỗ trợ nền kinh tế. Điều này khiến USD mất giá so với các tài sản cứng như vàng, đẩy giá vàng lên cao hơn.

Giá vàng trong nước có thể trên 100 triệu đồng/lượng nếu vàng thế giới vượt 3.000 USD/ounce. (Ảnh: Minh Đức).

" Trong bối cảnh thị trường tài chính biến động, vàng vẫn được xem là một tài sản phòng thủ hiệu quả, giúp bảo toàn giá trị. Ở Việt Nam, thói quen tích trữ vàng vẫn rất phổ biến, không chỉ dưới dạng vàng miếng mà còn dưới dạng trang sức, làm gia tăng nhu cầu trên thị trường nội địa ", ông Huy phân tích.

Tuy nhiên, ông Huy cũng lưu ý, Ngân hàng Nhà nước luôn có chính sách quản lý chặt chẽ thị trường vàng, đảm bảo không để xảy ra tình trạng đầu cơ, đầu tư theo hiệu ứng đám đông hoặc biến động giá quá mức ảnh hưởng đến nền kinh tế. Khi cần thiết, các biện pháp như điều tiết nguồn cung vàng, kiểm soát nhập khẩu, bán vàng dự trữ hoặc sử dụng các công cụ tài chính khác có thể được triển khai nhằm ổn định thị trường.

Chính vì vậy, theo ông Huy, mặc dù giá vàng đang trong xu hướng tăng, nhưng người dân và nhà đầu tư không nên chạy theo tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) mà vội vàng đổ xô mua vào với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng mạnh. Lịch sử cho thấy, thị trường vàng có chu kỳ tăng giảm, và việc lao vào mua ở thời điểm cao trào có thể khiến nhiều người gặp rủi ro khi giá đảo chiều.

Giá vàng nhẫn lên tới 100 triệu đồng/lượng có thể xảy ra trong năm 2025 với xác suất 70%. TS Nguyễn Trí Hiếu

Nhận định về giá vàng thời gian tới, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính-ngân hàng cho rằng, giá vàng trong nước sẽ còn tiếp tục tăng trong trường hợp giá vàng thế giới cũng tăng.

Ông Hiếu cũng dự đoán, giá vàng nhẫn lên tới 100 triệu đồng/lượng có thể xảy ra trong năm 2025 với xác suất 70%.

" Giá vàng thế giới thời gian vừa qua tăng mạnh và được dự báo còn tiếp tục tăng. Căng thẳng địa chính trị là yếu tố chính đẩy giá vàng thế giới liên tục lập đỉnh lịch sử. Dưới tác động của giá vàng thế giới, giá vàng nhẫn trong nước cũng sẽ có xu hướng tăng mạnh ", TS. Nguyễn Trí Hiếu lý giải.

Ngoài ra, theo ông Hiếu, nhu cầu tích trữ vàng tại Việt Nam cũng là một yếu tố quan trọng. Người dân vẫn duy trì thói quen mua vàng như một tài sản tích lũy an toàn trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động và lãi suất ngân hàng có xu hướng giảm. Việc một người có thể bỏ ra khoản tiền chỉ từ 10 triệu đồng để sở hữu một chỉ vàng cũng khiến vàng nhẫn trở thành một tài sản dễ dàng tiếp cận đối với nhiều người dân.

Đồng quan điểm, ông Huỳnh Trung Khánh - Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam cũng cho hay, giá vàng trong nước sẽ chịu tác động từ kim loại quý thế giới. Nhưng giá vàng trong nước có tăng lên mức kỳ vọng của thị trường 100 triệu đồng/lượng hay không còn phụ thuộc vào cung - cầu thị trường trong nước.

Người dân xếp hàng mua vàng

Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa nhận định, giá vàng tăng nhanh thời gian gần đây do nhiều lý do. Thứ nhất do đồng USD giảm mạnh xuống 103 điểm và đang có xu hướng giảm nữa. Việc đồng USD mất giá thúc đẩy đà tăng của vàng. Thứ hai là lo ngại của nhà đầu tư về việc các cuộc xung đột địa chính trị chưa thể kết thúc nhanh như mong đợi. Các xung đột đã có những bước đầu tiên liên quan đến việc đàm phán, song việc có được thỏa thuận sẽ được dự báo có thể kéo dài hết năm nay.

Bên cạnh đó là nỗi lo về cuộc chiến thương mại giữa các quốc gia, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc, vốn là 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới, đang có những chính sách áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu của nhau. Trong bối cảnh này, các nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn của dòng tiền.

Chưa kể, xu hướng mua vào vàng của ngân hàng trung ương các nước kéo dài từ cuối năm ngoái đến nay, vẫn chưa có xu hướng hạ nhiệt.

" Tất cả khiến nhà đầu tư có suy nghĩ tạm thời đầu tư vào vàng, làm cho giá vàng tăng ", ông Nghĩa nói.