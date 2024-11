Giá vàng thế giới lẫn vàng 99,99 lao dốc sau khi ông Trump thắng cử

Lúc 15 giờ ngày 6-11, ngay sau khi có kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ với phần chiến thắng thuộc về ông Donald Trump, giá vàng đã có những diễn biến bất ngờ. Nhiều nhà đầu tư cho biết giá vàng đang "lao dốc không phanh" khi trên thị trường quốc tế, kim loại quý giảm một mạch hơn 20 USD/ounce về còn 2.724 USD/ounce.



Giá vàng giảm mạnh sau nhiều ngày đứng ở mốc cao quanh 2.740 - 2.745 USD/ounce. Áp lực chốt lời cũng xuất hiện khi giá vàng "quay xe" lao dốc.

Do ảnh hưởng từ giá thế giới, giá vàng nhẫn 99,99 các loại cũng kéo dài chuỗi giảm liên tiếp những ngày qua. Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn chỉ còn 86,4 triệu đồng/lượng mua vào, 87,9 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 300.000 đồng so với buổi sáng và giảm tổng cộng tới 600.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn bất ngờ giảm mạnh chiều nay

Nếu tính từ mốc cao nhất của giá vàng nhẫn lập ở vùng 89,5 triệu đồng vào tuần trước, mỗi lượng vàng nhẫn đã "bốc hơi" hơn 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có sự cách biệt giữa các doanh nghiệp, Công ty PNJ bán ra vàng nhẫn 88,2 triệu đồng/lượng; DOJI neo ở mức cao hơn 88,45 triệu đồng/lượng trong khi Công ty Mi Hồng bán ra còn 88 triệu đồng/lượng…

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì ở mức cao quanh 87 triệu đồng/lượng mua vào, 89 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với hôm qua. Diễn biến này khiến giá vàng miếng SJC đang bỏ xa giá vàng nhẫn 99,99.

Trước đó, một số phân tích cho rằng nếu ông Donald Trump lên làm Tổng thống Mỹ, giá vàng sẽ tăng tiếp nhưng sau kết quả bầu cử được công bố lại cho thấy sự biến động ngược chiều. Nhiều nhà đầu tư bày tỏ sự bất ngờ khi giá vàng thế giới lao dốc mạnh.

Giá vàng nhẫn rớt khỏi mốc 88 triệu đồng/lượng

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương phân tích thống kê của ông trong khoảng 5 kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ gần nhất thì giá vàng luôn giảm mạnh sau khi có kết quả, với mức giảm có thể lên tới 100 – 200 USD/ounce. Tuy nhiên, với chính sách của ông Donald Trump thiên về duy trì lãi suất thấp sẽ gây áp lực lên việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất nhanh hơn, từ đó giá vàng được hưởng lợi.

"Chính sách của ông Trump là áp thuế quan mạnh lên các nước, nhất là hàng hóa từ Trung Quốc nên khả năng giá vàng cũng được hỗ trợ đi lên.

Vì vậy, giá vàng có thể giảm trong ngắn hạn nhưng về lâu dài vẫn là xu hướng đi lên" - ông Phương dự báo.

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết vào khoảng 83,5 triệu đồng/lượng.