Giá vàng tăng như vũ bão, chuyên gia Hội đồng Vàng vừa đưa ra dự đoán “đà tăng không cản nổi”?

Giá vàng trong nước và trên thế giới đang tăng mạnh.

Tính đến 13h chiều (6/5), Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC lên mức 120,8 - 122,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tương ứng tăng 3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Tương tự, các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác điều chỉnh tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 122,8 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trong nước cũng ghi nhận tăng cao. Theo đó, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng nhẫn 117,5 - 120,5 triệu đồng/lượng, tăng 2 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng. Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn 115 - 118 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước ghi nhận mức tăng cao ở cả vàng nhẫn và vàng miếng. Ảnh minh họa

Giá vàng thế giới cũng ghi nhận mức tăng cao khi chạm mốc 3.383 USD/ounce, tăng hơn 50 USD/ounce so với đầu giờ sáng. Tính từ đêm qua tới nay, giá vàng thế giới đã tăng hơn 130 USD/ounce. Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới tăng mạnh chủ yếu là do nhu cầu trú ẩn và đồng USD Mỹ mất giá. Đồng USD yếu đi giúp vàng bớt đắt đỏ với người mua bằng những đồng tiền khác.

Hơn nữa, giá vàng tăng cao còn do ảnh hưởng từ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian gần đây. Cụ thể, ngày 4/5, Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế nhập khẩu 100% với toàn bộ phim sản xuất ở nước ngoài. Điều này là dấy lên lo ngại về tác động của cuộc chiến thương mại toàn cầu, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đối mặt với áp lực suy thoái.

Giá vàng trong thời gian tới sẽ thế nào?

Ông Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao tại Kitco Metals cho biết: "Chúng tôi nhận thấy nhu cầu trú ẩn vẫn còn khiến vàng tăng tốc. Giá vàng sẽ duy trì trên mốc 3.000 USD, ít nhất là trong ngắn hạn".

Ngoài ra, thị trường cũng đang chờ đợi kết quả cuộc họp chính sách tuần này của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Ông Jim Wyckoff dự báo Fed không điều chỉnh lãi suất lần này, nhưng muốn theo dõi liệu quan điểm của Fed có nghiêng về hướng nào hay không.

Trên thực tế, Fed đã giữ lãi suất ở mức 4,25 - 4,5% từ tháng 12/2024. Hiện tại, cơ quan này muốn chờ thêm số liệu để đánh giá tác động từ các chính sách kinh tế chưa từng có tiền lệ của Tổng thống Trump.

Từ đầu năm 2025 đến nay, theo các chuyên gia, nhu cầu trú ẩn trong bất ổn toàn cầu đã kéo giá vàng đắt thêm 26%. Giá vàng cũng liên tiếp lập đỉnh, thậm chí có thời điểm chạm 3.500 USD.

Ngân hàng Goldman Sachs (Mỹ) dự báo rằng, nhu cầu vàng tăng tốc cũng sẽ kéo giá bạc tăng theo. Tuy nhiên, mức tăng của vàng vẫn vượt trội so với bạc.

Hội đồng Vàng thế giới dự báo gì về giá vàng?

Theo chuyên gia WGC, giá vàng vẫn có thể tăng cao trong những tháng tới. Ảnh minh họa

Theo Báo cáo về xu hướng nhu cầu vàng quý I/2025 từ Hội đồng Vàng thế giới (WGC), tổng nhu cầu vàng theo quý (bao gồm cả thị trường phi tập trung - OTC) là 1.206 tấn, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2024, trong bối cảnh giá vàng cao kỷ lục và vượt ngưỡng 3.000 USD/ounce.

Ông Shaokai Fan, giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) kiêm giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại WGC nhận định rằng, trong bối cảnh gia tăng rủi ro kinh tế và địa chính trị, nhu cầu đầu tư vào vàng dự kiến sẽ tăng trong những kênh đầu tư như quỹ hoán đổi danh mục (ETF) và phi tập trung. Trong đó, đầu tư vàng miếng và vàng xu có thể vẫn giữ được sức hấp dẫn. Ngược lại, nhu cầu đối với vàng trang sức có thể còn yếu, vì giá vàng cao.

Nhìn chung, theo báo cáo của WGC, nhu cầu đầu tư vàng miếng và vàng xu trong 3 tháng đầu năm 2025 đã tăng mạnh hơn so với cùng kỳ năm trước tại các thị trường ASEAN. Tuy nhiên, theo chuyên gia WGC, Việt Nam lại là trường hợp ngoại lệ, khi nhu cầu đầu tư vàng giảm 15% so với cùng kỳ năm trước. Theo chuyên gia, xu hướng này bị ảnh hưởng do nguồn cung các sản phẩm từ vàng bị hạn chế, đẩy chênh lệch giá vàng lên mức cao. Hơn nữa, trong quý I/2024 có mức đầu tư vàng cao nhất trong vòng 10 năm qua. Bên cạnh đó, đồng nội tệ suy yếu càng làm tăng giá vàng tính theo USD, làm ảnh hưởng đến khả năng chi trả của người mua.

Bà Louise Street, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại WGC cho biết, thị trường toàn cầu năm nay đã có một khởi đầu đầy biến động khi bất ổn thương mại và thông báo về những chính sách khó lường từ Mỹ.

Vị chuyên gia này dự báo rằng, trong thời gian tới, bức tranh kinh tế tổng thể vẫn khó dự đoán và sự không chắc chắn đó có thể thúc đẩy giá vàng tăng. Khi thời kỳ đầy biến động vẫn đang tiếp diễn, trong những tháng tới, nhu cầu tìm đến vàng như một tài sản lưu trữ an toàn từ các tổ chức, cá nhân và khu vực chính thức có thể tăng cao.

Bài tham khảo nguồn: Reuters, Kitco, WGC