Giá vàng rơi thẳng đứng

Giao dịch tại một cửa hàng vàng. (Ảnh: TTXVN)

Thời điểm 9h35, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC tại khu vực Hà Nội ở mức 65,8 - 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 350.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 150.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua (13/9).

Cùng thời điểm, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 66,05 - 66,87 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên hôm qua.

Giá vàng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp điều chỉnh tăng 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lên 66,05 triệu đồng/lượng mua vào và 66,79 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng thế giới rơi tự do

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới rạng sáng nay rơi tự do. Cụ thể, giá vàng giao ngay giảm 23,4 USD xuống 1.702,1 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn tháng 10 giao dịch lần cuối ở mức 1.707,1 USD/ounce, giảm 23,7 USD so với rạng sáng ngày trước đó.

Giá vàng có thể giao dịch trong phạm vi 1.690 - 1.700 USD/ounce trong ngắn hạn. (Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg)

Giá vàng đã giảm 1% trong ngày và rơi vào vùng tiêu cực khi lạm phát của Mỹ trong tháng 8 cao hơn dự đoán của các nhà kinh tế.

Chỉ số đồng USD đã tăng 1,3%, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn cho những người mua nước ngoài.

Trên Kitco, tính đến 6h ngày 14/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở 1.701,8 USD/ounce, giảm 22,6 USD so với mức đóng cửa phiên liền trước. Nhìn biểu đồ 24 giờ qua, giá vàng có thời điểm giảm tới 30 USD/ounce, đánh mất mốc kháng cự 1.700 USD, sau đó mới hồi phục. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank chưa thuế phí, vàng SJC đắt hơn vàng quốc tế 18,45 triệu đồng/lượng.

Theo dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần tăng 0,1% so với tháng trước và 8,3% so với cùng kỳ năm 2021. Nếu loại bỏ giá năng lượng và thực phẩm, CPI cốt lõi tăng 0,6% so với tháng 7 và 6,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tính đến 6h ngày 14/9 tăng lên 3,42%/năm. Trong khi đó lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm ở vùng cao nhất 15 năm trở lại đây, đạt 3,74%/năm.

Dù vàng là tài sản dự phòng lạm phát, việc lãi suất tăng sẽ khiến chi phí cơ hội cho việc nắm giữ vàng tăng theo.

Theo các chuyên gia, số liệu mới công bố xóa tan kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm tốc nâng lãi suất thời gian tới. Việc này không có lợi cho công cụ không trả lãi cố định như vàng.

Trong khi đó, USD-Index - chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh với 6 đồng ngoại tệ lớn, sau khi tạo đáy 2 tuần, đã bứt phá và hiện ở mức cao.

Tính đến 6h ngày 14/9 (giờ Việt Nam), chỉ số USD-Index giao dịch trên vùng 109,6 điểm, tăng 2 điểm so với giá mở cửa phiên. Mức tăng so với ngày đầu năm của USD-Index là 16,58%. Đây là mức cao nhất của USD-Index gần một tuần trở lại đây.

Tai Wong, nhà giao dịch cấp cao tại Công ty Kinh doanh kim loại quý Heraeus Precious Metals ở New York (Mỹ), cho rằng giá vàng đi xuống do chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cao hơn dự kiến khiến đồn đoán về mức lãi suất tăng 75 điểm cơ bản chắc chắn sẽ xảy ra. Đồng USD đang tăng lên và có thể tiếp tục gây sức ép cho vàng.

"Giá vàng có thể giao dịch trong phạm vi 1.690 - 1.700 USD/ounce trong ngắn hạn khi đồng USD có thể ghi nhận mức cao mới trong bối cảnh FED thắt chặt tiền tệ vào tuần tới", ông Wong nhận định.