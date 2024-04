Giá vàng nhẫn, vàng SJC đồng loạt quay đầu rớt mạnh

Mở cửa ngày 5/4, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh so với hôm qua. Cả giá vàng nhẫn trơn 24k và giá vàng SJC đều giảm trên dưới 500 nghìn đồng/lượng so với hôm qua.

Cụ thể lúc 9h00, tại Tập đoàn DOJI, giá vàng nhẫn giảm tới 750 nghìn đồng/lượng so với hôm qua xuống 70,35-71,65 triệu đồng/lượng. Giá vàng SJC ở mức 78,4-80,7 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 500 nghìn đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua và giảm tới 1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng SJC đang được niêm yết ở mức 78,9-80,9 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng. Giá vàng nhẫn trơn cũng giảm 400 nghìn đồng/lượng xuống 70,50-71,75 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước rớt mạnh sau khi giá vàng thế giới điều chỉnh, giảm hơn 30 USD/ounce so với đỉnh lịch sử. Hiện giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 2.272 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá VND/USD ngân hàng, giá vàng thế giới hiện tương đương với 69 triệu đồng/lượng. Trong khi quy đổi theo tỷ giá VND/USD tự do, giá vàng thế giới tương đương với 70 triệu đồng/lượng.

Kim loại quý màu vàng đang chịu nhiều áp lực chốt lời của nhà đầu tư khi liên tục phá kỷ lục về giá trong thời gian qua. Trong khi đó, sức hấp dẫn của vàng vẫn vững chắc, là một tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng.