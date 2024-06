Giá vàng nhẫn rớt mạnh, giảm 1 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa ngày 8/6

Tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng nhẫn 9999 đang được niêm yết ở mức 72,6-74,2 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Tương tự, PNJ cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng xuống 72,6-74,4 triệu đồng/lượng.

DOJI giảm 900 nghìn đồng/lượng xuống 73,45-74,9 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 700 nghìn đồng/lượng xuoogns 73,52-74,82 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng SJC đến 10h00 vẫn không thay đổi so với hôm qua. Các doanh nghiệp vàng lớn như SJC, DOJI, PNJ đều niêm yết quanh mức 75,0-77,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng lao dốc mạnh, giảm gần 100 USD/ounce và mất mốc 2.300 USD/ounce. Đến 8h30, giá vàng giao ngay ở mức 2.292 USD/ounce, tương đương với khoảng 70,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với cùng thời điểm vào sáng hôm qua.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) đã không mua bất kỳ lượng vàng nào trong tháng 5 vừa qua, chấm dứt chuỗi mua liên tiếp trong 18 tháng. Sự kiện này đã gây làn sóng bán tháo trên thị trường vàng. Ngay sau đó, giá vàng tiếp tục giảm mạnh hơn nữa khi báo cáo việc làm của Hoa Kỳ được công bố, với dữ liệu mạnh mẽ và bất ngờ. Thị trường nhận ra rằng, FED càng có ít lý do hơn để cắt giảm lãi suất trong tương lai gần, từ đó tăng thêm áp lực lên giá vàng. Nền kinh tế Hoa Kỳ đã tăng thêm 272.000 việc làm trong tháng 5, một dấu hiệu cho thấy thị trường lao động vẫn mạnh mẽ trong bối cảnh lãi suất cao. Số lượng việc làm tăng trong tháng 5 lớn hơn nhiều so với dự đoán là 190.000 và cao hơn nhiều so với mức tăng của tháng 4 (165.000 việc làm). Chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng USD cũng tăng dựng đứng lên 104,9 điểm sau thông tin này.