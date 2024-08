Giá vàng nhẫn giảm, USD hạ nhiệt

Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 76,28 - 77,48 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm nhẹ 40.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Tập đoàn Doji đều niêm yết ở mức 77,55 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, giá vàng miếng SJC được bốn ngân hàng quốc doanh (Vietcombank; Agribank, Vietinbank, BIDV) và các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cùng niêm yết giá vàng SJC bán ra 79,8 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giảm về mức 2.405 USD/ounce, giảm 24 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng thế giới tương đương 75 triệu đồng/lượng.

Hiện, giá vàng miếng SJC chỉ cao hơn thế giới gần 5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước và USD cùng hạ nhiệt.

Trên thị trường tiền tệ, ngày 6/8, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 24.241 đồng/USD, giảm 1 đồng/USD so với sáng qua. Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá USD quanh mức 24.900 - 25.270 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường tự do giao dịch quanh mức 25.700 đồng/USD bán ra.

Trong báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam, Công ty Chứng khoán Shinhan cho biết, nhờ khả năng cao tỷ giá, lạm phát hạ nhiệt vào cuối năm, Ngân hàng Nhà nước sẽ có nhiều dư địa hơn để nới lỏng, duy trì lãi suất ở mức hợp lý nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước tiếp tục đà phục hồi.

Về yếu tố tỷ giá, Công ty Chứng khoán Shinhan cho biết, sau giai đoạn Ngân hàng Nhà nước quyết liệt bán can thiệp tỷ giá và hút thanh khoản cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bắt đầu cắt giảm lãi suất, tỷ giá trên thị trường tự do có tín hiệu hạ nhiệt .

Tính đến hết tháng 7, tỷ giá trên thị trường tự do giảm về mức 25.630 đồng/USD qua đó giúp cho tiền đồng chỉ còn mất giá khoảng 3,68% so với đầu năm. Cuối tháng 6, tỷ giá trên thị trường tự do từng mất 4,9%.