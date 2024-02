Giá vàng nhẫn bất ngờ giảm mạnh, người mua lỗ nặng

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC 75,9 - 78,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội, mua - bán quanh mức 75,85 - 78,15 triệu đồng/lượng, tăng 250.000 đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng tại mức 76,25 - 78,15 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng chiều bán.

Vàng nhẫn do nhu cầu mua giảm sau ngày vía Thần tài nên đã giảm giá mạnh so với hôm trước. Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 64,28 - 65,38 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 120.000 đồng/lượng chiều mua và giảm mạnh 420.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán từ mức 1,4 triệu đồng giảm về 1,1 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn giảm mạnh sau ngày vía Thần tài.

Vàng nhẫn Doji 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 63,95 - 65,15 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng chiều mua và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước đó. Chênh lệch mua - bán từ mức 1,45 triệu đồng giảm xuống 1,3 triệu đồng/lượng.

Như vậy, người mua vàng nhẫn vào ngày vía Thần tài lên tới gần 66 triệu đồng/lượng đang chịu "lỗ kép" 1,7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 2.023 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce so với sáng qua.

Giá vàng thế giới tăng là do đồng USD trong phiên tiếp tục giảm. Cụ thể, chỉ số Dollar-Index - đo lường sức mạnh đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt giảm nhẹ 0,16% về mức 103.683 điểm sáng nay.

Mặt khác, chuyên gia nhận định giá vàng tăng còn do nhu cầu mua vàng tích trữ của các ngân hàng trung ương tiếp tục gia tăng, khi kinh tế toàn cầu dự báo còn nhiều bất ổn, khó lường do căng thẳng địa chính trị leo thang ở nhiều nơi.

Theo Hội đồng Vàng Thế giới, tính đến tháng 1/2024 các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua hơn 1.000 tấn vàng trong 1 năm qua. Đây là năm thứ 2 liên tiếp các ngân hàng trung ương tăng mua tích trữ vàng nhằm chống đô la hóa. Trong đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và Nga đang dẫn đầu lượng vàng mua trong năm qua. Ngoài ra còn có Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Brazil.

Do đó, mỗi khi đồng USD giảm mạnh thì vàng lại được mua vào, đẩy giá kim loại quý tăng. Trong ngắn hạn, hôm nay 21/2, Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố Biên bản cuộc họp tháng 1. Đây sẽ là manh mối để thị trường biết được thời điểm Fed có thể hạ lãi suất điều hành đồng USD. Thông tin này sẽ tác động mạnh đến giá vàng trong ngắn và trung hạn. Chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên quan sát kỹ thị trường để có quyết định đầu tư đúng.

Hiện tại giá vàng thế giới ở khoảng 63 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng SJC trong nước đang cao hơn vàng thế giới đến gần 16 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, ngày 21/2, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 23.988 đồng/USD, tăng 9 đồng/USD so với sáng qua. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại trong khoảng 24.330 - 24.700 đồng/USD, tăng 20 đồng/USD so với sáng qua.