Giá vàng mới nhất hôm nay (10/10): Vàng nhẫn giảm mạnh

Giá vàng trong nước ngày 10/10/2024

Theo báo Quân đội nhân dân, giá vàng miếng trong nước duy trì ổn định ở mốc 85 triệu đồng/lượng, trong khi giá vàng nhẫn được điều chỉnh giảm mạnh về 83 triệu đồng/lượng bán ra. Hiện tại, giá vàng các thương hiệu đang niêm yết cụ thể như sau:

Vàng miếng SJC đang được các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và các công ty vàng bạc đá quý bán ra ở mức 85 triệu đồng/lượng. Ở chiều mua, giá vàng các thương hiệu được niêm yết ở mức 83 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng SJC 9999 niêm yết ở mức 81,8 triệu đồng/lượng mua vào và 83,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200.000 đồng ở cả 2 chiều.

DOJI tại thị trường Hà Nội và TP.HCM điều chỉnh giảm giá mua 400.000 đồng và giá bán 300.000 đồng, xuống lần lượt 82,3 triệu đồng/lượng và 83,3 triệu đồng/lượng. Tương tự, giá mua và giá bán vàng nhẫn thương hiệu PNJ được điều chỉnh lần lượt 400.000 đồng và 300.000 đồng, xuống 82,3 triệu đồng/lượng và 83,3 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở mức 82,28 triệu đồng/lượng mua vào và 83,28 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 400.000 đồng giá mua và 300.000 đồng giá bán.

Phú Quý SJC đang thu mua vàng nhẫn mức 82,35 triệu đồng/lượng và bán ra mức 83,3 triệu đồng/lượng, giảm 350.000 đồng giá mua và 300.000 đồng giá bán.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc 5h30 sáng 10/10. Ảnh: Quân đội nhân dân

Giá vàng thế giới ngày 10/10/2024

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.6207,66 USD/ounce. Giá vàng hôm nay giảm 0,53% so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD, trên thị trường tự do (25.300 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 80,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế là 4,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay giảm ngày thứ sáu liên tiếp do đồng USD tăng giá và làm giảm kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất lớn hơn từ Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 11. "Thị trường không biến động vì báo cáo bảng lương bất thường có thể yêu cầu FOMC hiệu chỉnh lại. Đó là lý do tại sao vàng không nhúc nhích và có vẻ sẽ giảm trong phiên thứ sáu liên tiếp mặc dù mức giảm không đáng kể", Tai Wong, một nhà giao dịch kim loại độc lập tại New York, cho biết.

"Đồng USD đã tăng mạnh trong vài phiên gần đây, gây thêm áp lực giảm giá cho vàng", ông nói thêm. Chỉ số USD (.DXY) đạt mức cao nhất trong gần hai tháng, khiến vàng thỏi trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Biên bản phiên họp ngày 17-18/9 , trong đó Fed đã hạ lãi suất chính sách chuẩn xuống nửa điểm phần trăm, lưu ý rằng tốc độ cắt giảm trong tương lai sẽ không được xác định bởi mức cắt giảm lớn ban đầu. Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện thấy khả năng Fed cắt giảm 25 điểm cơ bản vào tháng tới là 76%. Vàng thỏi không lợi suất là khoản đầu tư được ưa chuộng trong bối cảnh lãi suất thấp hơn.

Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan cho biết bà muốn có những đợt cắt giảm nhỏ hơn trong thời gian tới, do rủi ro lạm phát vẫn có thật và những bất ổn đáng kể về triển vọng kinh tế.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ sẽ được công bố vào thứ năm và thứ sáu để biết thêm thông tin chi tiết về triển vọng lãi suất. Nhà phân tích thị trường Carlo Alberto De Casa của Kinesis Money cho biết trong một lưu ý: "Bất chấp sự sụt giảm khiêm tốn, kỳ vọng về lãi suất thấp hơn và căng thẳng địa chính trị đang diễn ra cho thấy bối cảnh giá vàng có khả năng vẫn hỗ trợ trong dài hạn".

Giá bạc giao ngay giảm 0,8% xuống 30,46 USD/ounce. Bạch kim ổn định ở mức 949,91 USD, trong khi palladium tăng 1,6% lên 1.038,25 USD.