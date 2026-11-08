Giá vàng hôm nay 8/11: Hồi phục nhẹ sau khi lao dốc

Sáng 8/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.070 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng thế giới hồi phục nhẹ sau khi giảm mạnh nhờ lãi suất giảm. Đồng USD cũng suy yếu sau kết quả bầu cử, tạo thêm lực hỗ trợ cho giá vàng trước khi phục hồi nhẹ.

Tuy nhiên, vàng vẫn đối mặt với nguy cơ bị bán ra trong ngắn hạn khi những nhà đầu tư chịu khoản lỗ lớn trên thị trường cổ phiếu phải thanh lý các tài sản khác để huy động tiền mặt hoặc đáp ứng nghĩa vụ tài chính. Hoạt động này có thể tạm thời gây sức ép lên giá vàng thế giới, ngay cả khi bất ổn trên thị trường nói chung vẫn hỗ trợ nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Phillip Streible, Chiến lược gia trưởng thị trường tại Blue Line Futures, nhận định nếu dữ liệu lạm phát Mỹ công bố vào tuần tới cao hơn dự kiến, kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 12 sẽ gia tăng. Kịch bản này có thể đẩy giá vàng xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Giá vàng hồi phục nhẹ. (Ảnh: Minh Đức).

Tuy nhiên, chuyên gia này cho rằng đây có thể là đợt điều chỉnh cuối cùng của vàng. Theo ông, những khó khăn trong hoạt động kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và việc xây dựng các trung tâm dữ liệu, có thể khiến Fed phải thay đổi lập trường chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng phục hồi.

Ông Streible khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc tìm kiếm cơ hội mua vào khi giá vàng giảm từ tuần tới.

Cùng quan điểm về vai trò của mốc 4.000 USD/ounce, ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, dự báo vàng vẫn có khả năng giữ vững vùng hỗ trợ quan trọng này, dù khó tăng mạnh trong ngắn hạn. Theo ông, rủi ro lạm phát vẫn hiện hữu và có thể tiếp tục tác động đến diễn biến thị trường.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 8/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 136,5- 140,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.070 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới đã chứng kiến mức tăng vượt mốc quan trọng 4.000 USD/ounce. Đà tăng của giá vàng trong tuần xuất phát từ chiến thắng của Đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trong ngắn hạn, diễn biến giá vàng nhiều khả năng tiếp tục phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo lạm phát công bố trong tuần tới và những tín hiệu chính sách từ Fed.

Mốc 4.000 USD/ounce được giới phân tích đánh giá là vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu giá vàng giữ được ngưỡng này, thị trường có thể duy trì kỳ vọng phục hồi. Ngược lại, áp lực bán có thể gia tăng nếu giá xuyên thủng vùng hỗ trợ nói trên.

Theo giới phân tích, số liệu tuyển dụng tích cực củng cố khả năng Fed còn dư địa tăng lãi suất. Điều này có thể hỗ trợ đồng USD và tạo sức ép lên vàng. Vì vậy, báo cáo việc làm sắp công bố là phép thử đối với nhịp phục hồi hiện tại. Nếu thị trường lao động tiếp tục mạnh, kỳ vọng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt có thể gia tăng.