Giá vàng hôm nay 24/1: Vàng trong nước và thế giới tiếp tục tăng cao

Giá vàng lập đỉnh kỷ lục trong phiên giao dịch châu Á, tiến sát mốc 5.000 USD/ounce, do bất ổn địa chính trị toàn cầu gia tăng và đồng USD suy yếu mạnh.

Bất chấp cái kết tương đối yên ả cho một tuần đầy hỗn loạn trên các thị trường, ông Dan Coatsworth, người đứng đầu bộ phận thị trường tại AJ Bell (trụ sở tại Anh), lưu ý giá vàng vẫn tiếp tục tăng do các nhà đầu tư vẫn chưa sẵn sàng từ bỏ vùng an toàn.

Dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại các đe dọa về Greenland cũng như cảnh báo áp thuế đối với các đồng minh châu Âu, nhà phân tích Coatsworth cho rằng giới đầu tư vẫn trong trạng thái đề phòng ông Trump bất ngờ đổi ý.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh. (Ảnh minh họa: Bloomberg).

Một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khiến giá vàng tăng là sự suy yếu của đồng USD. Chỉ số USD Index giảm trong các phiên gần đây đã khiến vàng, vốn được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Điều này kích thích nhu cầu mua vàng trên thị trường quốc tế và tạo lực đỡ rõ rệt cho giá.

Theo các nhà phân tích, những nhịp điều chỉnh ngắn hạn của giá vàng, nếu xảy ra, có thể thu hút thêm lực mua mới. Về mặt kỹ thuật, mốc 5.000 USD/ounce được xem là ngưỡng tâm lý quan trọng, với một số mô hình dự báo cho thấy khả năng giá vàng tiến tới vùng 5.187 USD/ounce.

Trong bối cảnh hiện nay, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư thận trọng trong việc quản trị rủi ro, đồng thời cân nhắc đa dạng hóa danh mục đầu tư. Việc theo dõi sát diễn biến kinh tế Mỹ, phát biểu của Fed, biến động của đồng USD và các yếu tố địa chính trị được xem là chìa khóa để đưa ra quyết định phù hợp trong giai đoạn giá vàng biến động mạnh.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 24/1, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 171,3-173,3 triệu đồng/lượng, tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 167,8 - 170,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3,3 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng được niêm yết ở ngưỡng 171,4-173,3 triệu đồng/lượng, tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.988 USD/ounce, tăng 52,23 USD (tương đương 1,06%) so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Goldman Sachs đã nâng mạnh dự báo giá vàng trong bối cảnh xu hướng đa dạng hóa dự trữ và tài sản sang vàng ngày càng lan rộng từ các ngân hàng trung ương sang khu vực tư nhân. Ngân hàng đầu tư này dự báo giá vàng đạt 5.400 USD/ounce vào tháng 12/2026, tăng hơn 10% so với mục tiêu 4.900 USD/ounce được đưa ra chỉ vài tuần trước đó.

Theo Goldman, các nhà đầu tư tư nhân mua vàng để phòng ngừa rủi ro chính sách vĩ mô, đặc biệt là rủi ro liên quan đến tính bền vững tài khóa và định hướng dài hạn của chính sách tiền tệ, có xu hướng giữ vị thế lâu hơn so với các chiến lược phòng hộ gắn với sự kiện đơn lẻ như bầu cử. Điều này khiến dòng vốn vào vàng trở nên bền vững hơn và ít khả năng đảo chiều trong ngắn hạn.

Một trụ cột quan trọng khác trong dự báo của Goldman là nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt tại các nền kinh tế mới nổi. Ngân hàng dự báo lượng mua vàng của các ngân hàng trung ương trong năm 2026 sẽ đạt bình quân 60-70 tấn mỗi tháng, cao gấp nhiều lần mức trung bình trước năm 2022.

Về chính sách tiền tệ, Goldman kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong năm 2026, tạo môi trường thuận lợi cho vàng. Bên cạnh đó, lượng vàng nắm giữ thông qua các quỹ ETF tại phương Tây đã tăng mạnh kể từ đầu năm 2025, cho thấy nhu cầu đầu tư tài chính vào vàng vượt xa các kịch bản cơ sở trước đây.

Các rủi ro tăng giá vẫn chiếm ưu thế, do bất định chính sách toàn cầu kéo dài có thể thúc đẩy nhà đầu tư tư nhân tiếp tục đa dạng hóa sang vàng. Ngược lại, rủi ro giảm giá chỉ xuất hiện nếu niềm tin vào triển vọng dài hạn của chính sách tài khóa và tiền tệ toàn cầu được cải thiện đáng kể.

Goldman đánh giá vàng là tài sản hấp dẫn nhất trong nhóm hàng hóa, với chu kỳ tăng giá được hậu thuẫn bởi cả yếu tố vĩ mô lẫn cấu trúc dài hạn.