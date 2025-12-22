Giá vàng hôm nay 22-12: Vừa mở cửa đã tăng rất mạnh

Sáng 22-12, giá vàng thế giới giao ngay đang ở mức 4.365 USD/ounce, tăng tới 26 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.

Giá vàng hôm nay tăng tiếp bất chấp đã có chuỗi đi lên liên tục tuần qua, đang cách mốc đỉnh 4.380 USD/ounce chỉ khoảng 15 USD/ounce.

Theo giới phân tích, giá vàng đã tăng hơn 65% kể từ đầu năm, đang trên đà đạt mức tăng hằng năm mạnh nhất kể từ năm 1979, được thúc đẩy bởi các hoạt động mua vào mạnh mẽ của ngân hàng trung ương, dòng vốn đổ vào các quỹ ETF, nhu cầu trú ẩn an toàn...

Giá vàng hôm nay tăng tiếp trên thị trường quốc tế

Dự báo giá vàng trong tuần cuối năm, một số chuyên gia cho rằng trong bối cảnh lãi suất thực có xu hướng giảm, USD suy yếu và rủi ro địa chính trị còn tiềm ẩn, vàng tiếp tục được hỗ trợ mạnh.

Với thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC tính tới 8 giờ sáng nay được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 154,6 triệu đồng/lượng mua vào và 156,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng hôm nay đối với nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại được doanh nghiệp niêm yết trong khoảng 150,1 triệu đồng/lượng mua vào, 153,5 triệu đồng/lượng bán ra,

Hiện giá vàng thế giới quy đổi theo tỉ giá niêm yết khoảng 138,9 triệu đồng/lượng.



