Giá vàng hôm nay 22/11: Tăng phiên thứ tư liên tiếp, lên đỉnh cao 1 tuần

Giá vàng ghi nhận ngày tăng thứ 4 liên tiếp, đạt mức cao nhất trong hơn 1 tuần nhờ được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn sau dự báo doanh thu ảm đạm của Nvidia, một công ty dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo, và tình hình căng thẳng giữa Nga và Ukraine.

Giám đốc giao dịch kim loại David Meger của High Ridge Futures cho rằng, căng thẳng giữa Nga và Ukraine là yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy nhu cầu vào vàng trong những ngày qua.

Giới chuyên gia cho rằng, việc Mỹ phủ quyết nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về ngừng bắn ở Gaza cùng căng thẳng giữa Nga và Ukraine leo thang sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu vai trò trú ẩn an toàn vào vàng. Meger thêm rằng, việc giá cổ phiếu giảm sau khi Nvidia công bố doanh thu cũng là một yếu tố khác làm tăng lực đẩy trú ẩn an toàn vào kim loại quý này.

Giá vàng hôm nay tiếp tục đi lên. (Ảnh: Gainesvillecoins).

Giá vàng giao ngay tăng 4% trong tuần này, mức tăng tốt nhất kể từ tháng 4, phục hồi sau mức giảm mạnh nhất trong hơn 3 năm vào tuần trước đó. Sự sụt giảm của vàng thỏi do chịu áp lực bởi sự tăng vọt của đồng bạc xanh sau chiến thắng của ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử ngày 5/11.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 22/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 83,7 - 86,2 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 500.000 đồng/lượng (bán ra) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện đang được Doji niêm yết ở mức 84,8 - 85,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.668 USD/ounce, tăng 11 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.670 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Mark Leibovit, chuyên gia từ VR Metals/Resource Letter, dự báo giá vàng thế giới có thể giảm xuống mức 2.300 USD/ounce trước khi phục hồi. Tuy nhiên, ông tin rằng trong tương lai, giá vàng có thể đạt tới 3.700 USD/ounce.

Theo các nhà phân tích, ngoài yếu tố địa chính trị, giá vàng cũng được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu thụ cao điểm tại châu Á, đặc biệt trong mùa cưới và lễ hội cuối năm. Các thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ dự kiến tiếp tục tăng mạnh nhu cầu mua vàng vật chất trong năm nay.

Các chuyên gia đến từ Ngân hàng ANZ cho rằng, trong ngắn hạn, giá vàng có thể dao động từ 2.670-2.725 USD/ounce. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn vẫn tích cực, với kỳ vọng giá vàng sẽ đạt các mốc cao hơn vào năm 2025.