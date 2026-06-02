Giá vàng hôm nay 2/6: Tiếp tục rơi về đáy gần 1 tháng, thấp hơn đỉnh lịch sử gần 34 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng 2/6 quay trở lại mức đáy được thiết lập trong phiên 29/5.

Giá vàng trong nước sáng nay giảm phổ biến 500.000 đồng/lượng ở cả vàng miếng và vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ. Riêng Mi Hồng điều chỉnh mạnh hơn, giảm tới 1,8 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cụ thể, giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải phổ biến ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý giao dịch thấp hơn ở chiều mua vào, ở mức 155 - 158,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết 155 - 157 triệu đồng/lượng và Ngọc Thẩm ở mức 155 - 158 triệu đồng/lượng mua vào bán ra.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC niêm yết giá 155,3 - 158,3 triệu đồng/lượng. DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng giao dịch ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn ở mức 155,5 triệu đồng/lượng cho cả chiều mua vào và bán ra. Tại Phú Quý, vàng nhẫn được mua vào ở mức 155 triệu đồng/lượng và bán ra 158 triệu đồng/lượng. Mi Hồng niêm yết 155 - 157 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, Ngọc Thẩm có mức giá thấp nhất thị trường khi vàng nhẫn được giao dịch ở mức 144 - 147,5 triệu đồng/lượng.

Đà giảm đã kéo giá vàng xuống vùng thấp nhất trong khoảng một tháng qua, quay về mức của phiên 29/5 và thấp hơn 33,8 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng hồi đầu năm.

Giá vàng miếng quay trở lại mức đáy trong một tháng. Ảnh: SCJ

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay lùi 0,3%, còn 4.521,25 USD/ounce vào sáng nay, sau khi đạt đỉnh cao nhất trong hai tuần ở phiên trước. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 8 tại Mỹ giảm 0,9%, xuống 4.551,6 USD/ounce.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh đồng USD tăng giá, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác. Cùng lúc, giá dầu tăng hơn 2% trong phiên đầu tuần, làm gia tăng lo ngại về áp lực lạm phát và triển vọng duy trì lãi suất ở mức cao.

Mặc dù thường được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát, vàng có xu hướng giảm sức hấp dẫn khi lãi suất ở mức cao do không tạo ra dòng lợi suất. Dù vậy, các chuyên gia vẫn đánh giá tích cực về triển vọng dài hạn của kim loại quý này. Theo đó, giá vàng có thể hướng tới mốc 5.500 USD/ounce vào cuối năm 2026 nếu đồng USD suy yếu, giá dầu hạ nhiệt, trong khi nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì mạnh và các rủi ro địa chính trị, lạm phát vẫn hiện hữu.