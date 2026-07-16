Giá vàng hôm nay 16/7: Tiếp tục đi lên

Sáng 16/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.061 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tiếp tục hồi phục do các báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng và sản xuất của Mỹ yếu hơn đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD, trong khi căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz khiến giá dầu thô tiếp tục ở mức cao.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng giá vàng vẫn giữ vững ngay cả khi tình trạng hỗn loạn tái diễn ở Trung Đông đẩy giá dầu lên cao. Các cuộc tấn công quân sự qua lại đã tiếp tục diễn ra trong khu vực sau khi các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đổ vỡ.

Giá vàng tiếp tục đi lên. (Ảnh: Minh Đức).

Tuy thị trường vàng không thể duy trì đà tăng trưởng ổn định nhưng nó vẫn giữ vững mức hỗ trợ mạnh mẽ trên 4.000 USD/ounce, mức mà một số nhà phân tích cho rằng đã trở thành điểm xoay chuyển kỹ thuật quan trọng trong diễn biến giá.

Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang nhìn xa hơn sự bất ổn và biến động ngắn hạn.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 16/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 144,5 triệu đồng/lượng (mua) - 147,5 triệu đồng/lượng (bán), giảm 900.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 143 triệu đồng/lượng (mua) - 146,5 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.061 USD/ounce, tăng 13 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới có dấu hiệu phục hồi sau khi báo cáo lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo kéo đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc đi xuống.

Đồng USD suy yếu giúp vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác. Lợi suất giảm cũng làm giảm chi phí cơ hội của việc sở hữu tài sản không sinh lãi. Tuy nhiên, dư địa tăng của vàng vẫn chịu ảnh hưởng từ lập trường chính sách của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Việc leo thang xung đột ở vùng Vịnh làm dấy lên lo ngại về lạm phát và nguy cơ Fed thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa, tạo thêm những trở ngại cho vàng thông qua lợi suất trái phiếu cao hơn và đồng USD mạnh hơn.

Ngoài ra, việc tập trung vào Trung Đông và giá dầu tăng cao kết hợp với tình trạng thanh khoản thấp trong kỳ nghỉ hè cũng là những rủi ro chính có thể đẩy giá vàng ra khỏi phạm vi ổn định hiện tại là 3.900 - 4.200 USD/ounce.