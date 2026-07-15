Một việc nên làm mỗi năm với tất cả sổ tiết kiệm của bạn

Nhiều người mở sổ tiết kiệm rồi gần như quên luôn sự tồn tại của nó. Thế nhưng, chỉ cần dành một lần mỗi năm để xem lại toàn bộ các khoản tiền gửi, bạn có thể quản lý tiền hiệu quả hơn và tránh những quyết định không còn phù hợp với mục tiêu hiện tại.

Gửi tiết kiệm thường được xem là một kế hoạch dài hạn. Chính vì vậy, sau khi mở sổ, nhiều người chỉ chờ đến ngày đáo hạn hoặc để sổ tự động tái tục mà ít khi nhìn lại xem khoản tiền đó còn phù hợp với mục tiêu ban đầu hay không.

Trong khi đó, cuộc sống có thể thay đổi khá nhiều chỉ sau một năm. Bạn có thể đổi công việc, kết hôn, có con, chuẩn bị mua nhà hoặc phát sinh một mục tiêu tài chính mới. Những thay đổi này cũng có thể khiến kế hoạch sử dụng tiền không còn giống như thời điểm mở sổ.

Vì vậy, mỗi năm hãy dành thời gian rà soát lại tất cả các sổ tiết kiệm mình đang có. Hãy tự hỏi một vài câu hỏi đơn giản: Khoản tiền này ban đầu được dành cho mục tiêu gì? Mục tiêu đó còn giữ nguyên hay đã thay đổi? Kỳ hạn gửi hiện tại có còn phù hợp với thời điểm dự kiến sử dụng tiền không? Có sổ nào đã hoàn thành "nhiệm vụ" và cần được phân bổ cho mục tiêu khác?

Đây cũng là dịp để kiểm tra xem mình có đang quản lý quá nhiều sổ tiết kiệm nhỏ lẻ hay ngược lại, dồn toàn bộ tiền vào một khoản duy nhất. Việc rà soát không nhất thiết đồng nghĩa với tất toán hay thay đổi ngay, mà giúp bạn có cái nhìn tổng thể về kế hoạch tích lũy của mình để đưa ra quyết định phù hợp hơn khi sổ đến hạn.

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Nếu có nhiều sổ tiết kiệm, bạn cũng nên ghi lại những thông tin cơ bản như ngày mở sổ, ngày đáo hạn, kỳ hạn gửi và mục tiêu của từng khoản tiền. Chỉ mất vài phút mỗi năm nhưng sẽ giúp bạn chủ động hơn trong việc quản lý, đồng thời hạn chế tình trạng quên ngày đáo hạn hoặc không còn nhớ khoản tiền đó được dành cho mục tiêu nào.

Suy cho cùng, điều quan trọng không phải là bạn có bao nhiêu sổ tiết kiệm, mà là mỗi sổ đều đang phục vụ đúng mục tiêu tài chính của mình. Một lần rà soát mỗi năm có thể giúp các khoản tiền tiếp tục đi đúng kế hoạch, thay vì chỉ được tự động tái tục từ năm này sang năm khác theo thói quen.

Để quản lý các khoản tiền gửi hiệu quả hơn, bạn có thể lưu ý một số điểm sau:

- Mỗi sổ tiết kiệm nên gắn với một mục tiêu cụ thể, chẳng hạn quỹ dự phòng, mua nhà, học phí cho con hoặc một kế hoạch dài hạn.

- Chọn kỳ hạn gửi phù hợp với thời điểm dự kiến sử dụng tiền, tránh phải rút trước hạn khi phát sinh nhu cầu.

- Theo dõi ngày đáo hạn để chủ động quyết định tái tục, thay đổi kỳ hạn hoặc sử dụng khoản tiền theo kế hoạch.

- Dành thời gian rà soát các sổ tiết kiệm ít nhất một lần mỗi năm, đặc biệt khi có những thay đổi lớn trong công việc, thu nhập hoặc mục tiêu tài chính.

- Lưu giữ đầy đủ thông tin về sổ tiết kiệm và chứng từ liên quan để thuận tiện cho việc quản lý và giao dịch khi cần.