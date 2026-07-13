Giá vàng hôm nay 13/7: Giảm mạnh, xuống dưới 4.100 USD/ounce

Sáng 13/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.077 USD/ounce, giảm 42 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng suy giảm trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục duy trì chính sách lãi suất ở mức cao đã lấn át tác động tích cực từ việc đồng USD suy yếu cũng như những rủi ro địa chính trị mới liên quan đến eo biển Hormuz.

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ cũng như phiên điều trần trước Quốc hội của Chủ tịch Fed Kevin Warsh và các diễn biến mới liên quan đến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Giá vàng hôm nay suy giảm. (Ảnh: Minh Đức).

Nếu CPI thấp hơn kỳ vọng, áp lực từ lợi suất thực sẽ giảm bớt, tạo điều kiện để giá vàng hướng trở lại vùng kháng cự 4.180 - 4.200 USD/ounce. Ngược lại, nếu giá dầu tăng mạnh trở lại, thị trường sẽ một lần nữa tập trung vào rủi ro lạm phát và khả năng Fed tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Dù triển vọng ngắn hạn được cho là không mấy tích cực song nhu cầu mua vàng của các ngân hàng trung ương tiếp tục tạo lực đỡ đáng kể cho kim loại quý này.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 13/7, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146,9 triệu đồng/lượng (mua) - 149,9 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145 triệu đồng/lượng (mua) - 149 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.077 USD/ounce, giảm 42 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco cho thấy quan điểm giữa các chuyên gia và nhà đầu tư vẫn chia rẽ, chưa đưa ra được quan điểm thống nhất về triển vọng ngắn hạn của giá vàng sau khi kim loại quý này không thể bứt phá khỏi vùng tích lũy đã hình thành trong thời gian gần đây.

Các chuyên gia giữ quan điểm trung lập và cho rằng khó có thể lạc quan khi các cuộc giao tranh tại Iran vẫn tiếp diễn. Rủi ro hiện nghiêng về khả năng giá dầu tăng, đồng nghĩa với việc giá vàng có thể chịu áp lực giảm. Cả giá vàng và bạc vẫn còn dư địa giảm trước khi xuất hiện lực mua đủ mạnh. Biểu đồ kỹ thuật của vàng vẫn cho thấy xu hướng suy yếu và giá có thể tiếp tục đi xuốn.

Trong khi đó, các nhà đầu tư vẫn vẫn giữ quan điểm tích cực và cho rằng giá vàng có thể tăng lên vùng 4.700 - 4.800 USD/ounce trong vài tuần tới.