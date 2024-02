Giá vàng giảm mạnh sau ngày vía Thần tài

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC trong khoảng 75 - 78,02 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm mạnh 800.000 đồng/lượng chiều mua và giảm 400.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng 19/2. Chênh lệch mua - bán tiếp tục giãn ra từ mức 2,5 triệu đồng lên 3 triệu đồng/lượng.

So với sáng qua, giá vàng SJC giảm mạnh.

Giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội, mua - bán quanh mức 74,9 - 77,9 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 850.000 đồng/lượng chiều mua và giảm 450.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng 19/2. Chênh lệch mua - bán tiếp tục nới rộng từ mức 2,6 triệu đồng lên 3 triệu đồng/lượng.



Giá vàng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng tại mức 75,25 - 78 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 600.000 đồng/lượng chiều mua và giảm 250.000 đồng/lượng chiều bán so với sáng sớm qua. Chênh lệch mua - bán từ mức 2,2 triệu đồng lên 2,75 triệu đồng/lượng.

Giá nhẫn tròn trơn công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết 64,4 - 65,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 10.000 đồng/lượng so với sáng qua. Chênh lệch mua - bán kéo giãn từ mức 1,05 triệu đồng lên 1,4 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Doji 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 64 - 65,45 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Chênh lệch mua - bán ở mức 1,45 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới giao ngay ở quanh ngưỡng trên 2.016 USD/ounce, tăng nhẹ hơn 1 USD/ounce so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.

Thị trường vàng thế giới biến động trong biên độ hẹp là do giới đầu tư vẫn đang chờ đợi thêm các thông tin để xác định hướng đi của giá vàng. Ngày mai 21/2, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ công bố Biên bản cuộc họp tháng 1. Đây sẽ là manh mối để thị trường biết được thời điểm Fed có thể hạ lãi suất điều hành đồng USD.

Thị trường vàng trong nước ngày vía Thần tài hôm qua ghi nhận tăng kỷ lục khách mua nhưng giá không bị đẩy lên cao vì trước đó, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đã liên tục niêm yết giá cao.

Đại diện Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, cho biết, giá vàng trong ngày Vía Thần tài không tăng mạnh như mọi năm là do giá vàng thế giới trong tuần trước đã giảm mạnh khi thị trường vàng trong nước nghỉ Tết Nguyên đán. Một phần nữa là do nhà đầu tư không tham gia vào thị trường mà chủ yếu là do người dân đến mua vàng cầu may. Số lượng người mua tăng từ 10-20% so với năm trước, nhưng lượng vàng mua ít nên khó đẩy giá tăng mạnh.

Trên thị trường tiền tệ, ngày 20/2, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 23.979 đồng/USD, tăng 8 đồng/USD so với sáng qua. Tại ngân hàng thương mại, tỷ giá USD quanh mức 24.310 - 24.680 đồng/USD, tăng 30 đồng/USD ở cả 2 chiều mua vào - bán ra.