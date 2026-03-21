Giá vàng giảm hơn 12 triệu trong 2 ngày

9h sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 168 - 171 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 5,1 triệu đồng/lượng so với cuối giờ chiều qua. Chỉ trong 2 ngày, giá vàng miếng SJC giảm 12,6 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng khác cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 171 triệu đồng/lượng. Đà giảm nhanh khiến nhiều nhà đầu tư mua vàng trong giai đoạn giá cao đối mặt nguy cơ thua lỗ lớn chỉ sau thời gian ngắn.

Giá vàng nhẫn cũng lao dốc. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý, Doji cùng 168 - 171 triệu đồng/lượng, giảm 5,1 triệu đồng so với cuối giờ chiều qua. Vàng nhẫn SJC 167,7 - 170,7 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.496 USD/ounce, giảm 149 USD so với sáng qua. Đà giảm mạnh của giá vàng quốc tế đang gây áp lực trực tiếp lên thị trường vàng trong nước, giá liên tục được điều chỉnh theo xu hướng đi xuống.

Giá bạc cũng giảm theo giá vàng. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý 70 triệu đồng/kg giảm 2 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat 69 triệu đồng/kg… Giá bạc thế giới còn 67 USD/ounce.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.085 đồng/USD, tăng 7 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank giá USD 26.069 - 26.339 đồng/USD mua - bán, tăng 14 đồng mỗi chiều so với sáng qua.

Trong khi đó, trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch quanh mức 26.500 - 26.700 đồng/USD mua - bán.