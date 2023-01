Giá vàng bất ngờ quay đầu giảm sát ngày vía thần tài

Tại thị trường Hà Nội, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC 67,4 - 68,4 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào - bán ra. Giá vàng nhẫn tròn trơn 55,1 - 56,05 triệu đồng/lượng, giảm 450.000 đồng/lượng.

Vàng miếng được Tập đoàn Doji niêm yết 67,5 - 68,5 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng so với trước đó.

Tại TP.HCM, vàng miếng SJC được hệ thống tiệm vàng Mi Hồng niêm yết 67,4 - 68,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng.

Sau khi tăng giá liên tiếp ở phiên giao dịch trước đó, ngày 29/1, giá vàng bất ngờ quay đầu giảm. Khảo sát của Tiền Phong tại cửa hàng vàng tại Hà Nội, lượng khách mua vàng tăng đột biến so với ngày thường. Tại một số thời điểm, khách hàng phải xếp hàng chờ thanh toán tiền mua vàng.

Nhu cầu mua vàng của người dân tăng do tâm lý mua vàng sát ngày vía thần tài cầu mong may mắn. Năm nay, ngoài sản phẩm truyền thống như nhẫn tròn trơn, vàng miếng, đồng vàng và tượng vàng in hình mèo cũng được nhiều người dân chọn mua.

Dịp vía thần tài năm 2022, các doanh nghiệp vàng “bội thu”. Tiêu biểu như Tập đoàn Doji bán được 345.000 sản phẩm và là doanh số cao nhất từ trước tới nay.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 1.927 USD/ounce. Theo tỷ giá quy đổi, giá vàng thế giới khoảng 56 triệu đồng/lượng (chưa kể thuế phí).

Trên thị trường tiền tệ trong nước, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên niêm yết tỷ giá trung tâm của ngày 27/1 với mức 23.608 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước 24.780 đồng/USD.

Tại ngân hàng thương mại, Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 23.290 - 23.630 đồng/USD, tăng 30 đồng/USD ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra. Vietinbank niêm yết 23.260 - 23.680 đồng/USD.