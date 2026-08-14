Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 14/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo VTC News
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Cập nhật giá vàng 9999 mới nhất ngày 14/8/2026 tại PNJ và các thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 (thường gọi là vàng 24K hay vàng ta) có độ tinh khiết gần như tuyệt đối, chứa tới 99,99% vàng nguyên chất và chỉ lẫn 0,01% tạp chất. Vàng 9999 có màu vàng ánh kim đậm, sáng bóng và không bị oxy hóa, xỉn màu hay ăn mòn theo thời gian.

Do hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng 9999 mềm, dẻo, dễ uốn nhưng cũng dễ bị biến dạng hoặc trầy xước nếu chịu lực tác động mạnh. Vì vậy, vàng 9999 ít khi được dùng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, đính đá phức tạp. Thay vào đó, vàng 9999 thường được đúc thành vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn.

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 14/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?- Ảnh 1.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 14/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng nay (14/8/2026), giá vàng miếng SJC 999.9 được PNJ niêm yết ở mức 14,13 - 14,43 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa chiều mua - bán ở mức 300.000 đồng/chỉ.

Giá vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 tại PNJ niêm yết ở mức 14,06 - 14,42 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ giao dịch ở mức 13,8 - 14,3 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng tại PNJ, cập nhật đến 7h ngày 14/8/2026

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.060.000

14.420.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.060.000

14.420.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.800.000

14.300.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

14.060.000

14.420.000

đồng/chỉ

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

14.060.000

14.420.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

13.786.000

14.286.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.566.000

14.186.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.537.000

14.157.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

12.479.000

13.099.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

9.735.000

10.725.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

8.734.000

9.724.000

đồng/chỉ

Vàng 650 (15.6K)

8.305.000

9.295.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

7.733.000

8.723.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.376.000

8.366.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

4.959.000

5.949.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.373.000

5.363.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

3.772.000

4.762.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng PNJ với các thương hiệu lớn

Cùng tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu hàng đầu thị trường Việt Nam, tính đến 7h sáng ngày 14/8/2026:

Thương hiệu

Sản phẩm

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị


PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.060.000

14.420.000

đồng/chỉ


SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.080.000

14.390.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.120.000

14.520.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.140.000

14.540.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.140.000

14.140.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

13.940.000

14.440.000

đồng/chỉ


Phú Quý

Vàng miếng SJC

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.130.000

14.430.000

đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và nhiều thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.

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