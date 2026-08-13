Những thông tin chi tiết về giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác hôm nay 13/8/2026 sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Vàng 9999 là loại vàng phổ biến tại Việt Nam, có tên gọi khác như vàng ta, vàng 24K. Vàng 9999 có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất.

Do hàm lượng vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, bề mặt sáng bóng và ít bị oxy hóa hay xỉn màu theo thời gian. Tuy nhiên, vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu lực tác động mạnh. Thông thường, vàng 9999 được chế tác dưới dạng vàng miếng, vàng nhẫn tròn trơn.

Vàng nhẫn 9999 phổ biến trên thị trường. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 13/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng nay (13/8/2026), Tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 14,13 - 14,43 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 80.000 đồng/chỉ so với cùng thời điểm sáng qua.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 14,15 - 14,55 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), không đổi so với cùng thời điểm sáng qua.

Bên cạnh vàng 9999, Doji còn cung cấp nhiều loại vàng khác, đáp ứng nhu cầu của mọi khách hàng.

Bảng giá vàng tại Doji cập nhật lúc 7h ngày 13/8/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.150.000 14.550.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.700.000 13.900.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999 13.650.000 13.850.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 14.000.000 14.500.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 13.950.000 14.450.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 13.880.000 14.400.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 18k 10.101.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 14k 7.712.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 10k 5.214.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, cập nhật lúc7h ngày 13/8/2026

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.130.000 14.432.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.080.000 14.380.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.080.000 14.380.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.780.000 14.230.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.050.000 14.420.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.050.000 14.420.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.820.000 14.320.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.150.000 14.550.000 đồng/chỉ Nguyên Liệu 99.99 13.700.000 13.900.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 14.000.000 14.500.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.000.000 14.500.000 đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.150.000 14.550.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.050.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.950.000 14.450.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng miếng SJC 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.130.000 14.430.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.850.000 14.350.000 đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.