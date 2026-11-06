Giá vàng hôm nay 6/11/2026, cập nhật mới nhất giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu cùng nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao với tỷ lệ vàng nguyên chất lên tới 99,99%. Loại vàng còn được biết với tên vàng 24K, vàng ta, vàng ròng, có màu vàng đậm đặc trưng và độ bóng tự nhiên.

Do chứa rất ít tạp chất nên vàng 9999 khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc móp méo khi chịu va đập mạnh. Đặc tính này khiến vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng vàng miếng, nhẫn trơn hoặc các thiết kế đơn giản, hiếm khi sử dụng làm vàng trang sức cầu kỳ.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 6/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Tại thời điểm 7h sáng 6/11/2026, giá vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 được niêm yết ở mức 13,84 - 14,24 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 160.000 đồng/chỉ so với cùng thời điểm sáng qua.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 giao dịch ở mức 13,64 - 14,14 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 160.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều so với cùng thời điểm sáng qua.

Vàng Rồng Thăng Long 999.9. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 7h ngày 6/11/2026

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.840.000 14.240.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.840.000 14.240.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.840.000 14.240.000 đồng/chỉ Vàng hệ thống 12.220.000 Liên hệ đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.99 13.640.000 14.140.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9 13.620.000 14.120.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 12.200.000 Liên hệ đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu với các thương hiệu lớn

Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, cập nhật lúc 7h sáng 6/11/2026:

Thương hiệu Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị

Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.840.000 14.240.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.840.000 14.240.000 đồng/chỉ Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9 13.640.000 14.140.000 đồng/chỉ

SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.800.000 14.200.000 đồng/chỉ Doji Vàng miếng SJC 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.850.000 14.250.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.950.000 14.250.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.800.000 14.200.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.650.000 14.100.000 đồng/chỉ

Phú Quý Vàng miếng SJC 13.900.000 14.250.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.900.000 14.200.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.900.000 14.200.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.