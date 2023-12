Giá thuê tăng, giá dịch vụ cũng tăng, chật vật hơn 1 tháng mới thuê được nhà

Đỗ Phương (sinh năm 1999, content marketing) đang thuê 1 căn phòng ở Cầu Giấy, Hà Nội. Hiện tại cô bạn đang thuê 1 mình vì thích tự do, thoải mái trong không gian sống của mình. Ví dụ, nếu sống chung với bạn bè, cô sẽ không thể decor theo ý thích riêng. Giờ giấc sinh hoạt không giống nhau cũng có thể ảnh hưởng đến cả bản thân lẫn bạn cùng phòng.

Đỗ Phương

Được biết giá phòng ở Hà Nội thời gian gần đây ngày càng tăng mạnh. Cô bạn tìm phòng vào khoảng tháng 9 năm nay, thời điểm ở Hà Nội đang siết chặt chuyện phòng cháy chữa cháy khi đi thuê. Do vậy để tìm 1 căn phòng phù hợp với nhu cầu và ngân sách tương đối khó khăn. Cô bạn chật vật cả tháng trời mới tìm được căn phòng phù hợp.



Đỗ Phương cho rằng giá nhà thuê tăng 1 phần là do sau đợt dịch Covid, mọi người lên Hà Nội tìm việc cũng tăng. Đặc biệt là những đợt sinh viên lên nhập học, các chủ nhà cũng dựa vào đó mà đẩy giá phòng lên. Một phần nữa là do các phòng trọ bây giờ đều được thiên hướng trang bị đầy đủ tiện nghi nội thất, an ninh, vệ sinh,… so với trước đây nên giá phòng cao hơn.

“Giá phòng cũ mình thuê đã tăng lên 500 nghìn so với 1 năm trước. Chỗ bạn mình ký hợp đồng 6 tháng, giá thuê cũ là 3 triệu. Đợt vừa rồi hết hợp đồng chủ nhà tăng tiền phòng lên 4 triệu, mặc dù khá cao nhưng cũng phải tiếp tục gia hạn hợp đồng vì thời điểm đó dễ bị “cháy” phòng. Cũng tùy từng nơi giá điện nước có chỗ tăng có chỗ không, nhưng giá dịch vụ mình thấy đa phần đều tăng lên một chút”.

Căn phòng Đỗ Phương đang thuê

Với Đỗ Phương, tài chính là yếu tố quan trọng nhất khi tìm nhà. “Nhiều bạn có đủ tài chính nhưng không mua nhà luôn mà để tiền kinh doanh hoặc đầu tư tiền đẻ ra tiền trước. Còn với mình, nếu có đủ tài chính sẽ ưu tiên mua nhà với mong muốn an cư lạc nghiệp”. Và để thuê được nhà phù hợp với túi tiền nên tránh tìm thuê phòng vào các thời điểm nóng như tháng nhập học của sinh viên, đầu năm mới.



Bên cạnh đó, khi thuê nhà, cô bạn quan tâm đến một số điều khác. Chẳng hạn, khoảng cách đến trường học hoặc chỗ làm, có chung chủ hay không, nếu chung chủ thì giờ giấc đóng mở cửa như thế nào, tiện nghi xung quanh nơi ở (chợ, tạp hóa, siêu thị,....), nếu phòng ở tầng cao nên quan tâm đến thang máy.

Đặc thù công việc liên quan đến viết lách và sáng tạo, không gian sống ảnh hưởng khá nhiều đến chất lượng cuộc sống của Đỗ Phương. Một căn phòng, góc làm việc gọn gàng, sạch sẽ và có chút “chill” sẽ giúp cô bạn lấy lại được năng lượng, có thêm nhiều ý tưởng hơn trong công việc, cũng như là yêu đời hơn.

Cô bạn rất chăm chút cho căn phòng

Hiện tại cô bạn đang decor phòng theo phong cách nhẹ nhàng, vintage. Đây là căn phòng 20m2, có sẵn nội thất giường, tủ quần áo, bàn ghế và tủ bếp. Để có thể trang trí căn phòng ưng ý, việc đầu tiên là phải xác định phong cách chủ đạo của căn phòng. Sau đó, cô bạn thường tham khảo các ý tưởng decor trên các MXH. “Mình hiện tại vẫn đang trong quá trình decor phòng, chi khoảng 5 triệu đồng. Dự tính đến khi hoàn thiện, khoản chi phí này sẽ khoảng 10 triệu đồng”.



Khi trang trí phòng, bạn nên lựa chọn những món đồ decor có đa tác dụng để có thể sử dụng được nhiều cũng như tiết kiệm chi phí và có thể dễ dàng thay đổi nếu muốn.