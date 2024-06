Giá nhà đắt đỏ, nhiều người thà vĩnh viễn ở thuê: Chiến lược đầu tư khôn ngoan để dành tiền dưỡng già

Xu hướng chuyển sang thuê nhà cả đời: Mua nhà đã không còn là lựa chọn khôn ngoan

Mua được một căn nhà từng được xem là bước truyền thống trong kế hoạch tài chính để xây dựng sự giàu có. Tuy nhiên, giờ đây nhiều người đã không còn cho rằng chúng là lựa chọn đúng đắn.

Chẳng hạn ông Michael Rogers - Giám đốc công ty xây dựng ở Mỹ, đã quyết định thuê nhà dài hạn, chứ không mua mới một căn nhà.

Năm 2006, Michael Rogers phải di chuyển hơn 3.000 km từ Tenessee đến Alaska để đi làm. Để thuận tiện cho công việc, Michael Rogers đã rao bán căn nhà của mình ở Tenessee rồi dùng tiền mua một bất động sản khác ở gần công ty. Tuy nhiên, sau 8 tháng, ông đã phải bán căn nhà của mình với giá thấp hơn nhiều so với số tiền ban đầu phải trả để sở hữu chúng.

Với số tiền bán nhà, Michael Rogers mua một căn nhà mới. Căn nhà có giá khá rẻ nhưng đòi hỏi chủ mới phải tốn một khoản tiền để sửa sang lại do đã được sử dụng trong thời gian dài.

Đến năm 2022, Michael Rogers lại phải chuyển về đông bắc Tenessee. Lần này, ông quyết định thuê một căn nhà trong thời gian một năm trước khi tìm mua bất động sản mới. Đến nay, Rogers và vợ vừa gia hạn hợp đồng thuê lần thứ ba. Họ quyết định thuê căn nhà này lâu dài để thuận tiện di chuyển khi công ty yêu cầu.

Vợ chồng Michael Rogers trong căn nhà đi thuê của họ

Không riêng Michael Rogers, nhiều người Mỹ cũng quyết định rằng thuê nhà vĩnh viễn là lựa chọn tốt nhất - hoặc duy nhất - của họ. Giá nhà và lãi suất ngân hàng đã tăng lên trong vài năm qua, khiến việc thuê nhà đem đến cho họ nhiều giải pháp về mặt tài chính hơn so với mua đứt bất động sản.



Bên cạnh đó, sở hữu một căn nhà không còn là "liều thuốc kỳ diệu" để đảm bảo cho việc nghỉ hưu. Michael Rogers đã từng chứng kiến nhiều người lớn tuổi trong gia đình trở nên kiệt quệ tài chính chỉ để sở hữu căn nhà vĩnh viễn cho riêng mình.

Thay vào việc mua nhà và gánh trên vai các khoản chi phí khổng lồ, ông thích dành tiền vào đầu tư, chẳng hạn như chứng khoán.

“Tôi thà mua chứng khoán, đánh cuộc vào sự phát triển của quốc gia còn hơn bỏ tiền mua nhà và tập trung rủi ro vào một khu phố, tiểu bang nhỏ lẻ”, Michael Rogers nhận định.

Một trường hợp khác, Ramit Sethi - tác giả của cuốn sách I Will Teach You to Be Rich (Tôi Sẽ Dạy Bạn Trở Nên Giàu Có), đã thuê nhà trong suốt 20 năm qua ở các thành phố lớn như San Francisco, New York và Los Angeles, mặc dù ông là triệu phú. Khi sống ở Manhattan, ông tính toán rằng mỗi tháng chi phí để mua nhà sẽ cao gấp 2,2 lần tiền đi thuê.

Thay vì mua nhà, ông chỉ đi thuê nhà và dùng phần tiền chênh lệch để đầu tư. "Việc đi thuê nhà có thể là quyết định tài chính tốt. Thông thường, chúng ta chỉ mua nhà vì cha mẹ bảo chúng ta làm vậy, hoặc ông bà bảo bố mẹ làm vậy", Ramit Sethi nói.

Ramit Sethi cũng bày tỏ, hầu hết mọi người không biết thị trường chứng khoán có thể phát triển mạnh như thế nào. "Tuy nhiên, bạn cần biết về các chỉ số này. Bởi chúng cho bạn biết chi phí cơ hội, hoặc số tiền bạn có thể kiếm được nếu dùng tiền chênh lệch thuê nhà để đầu tư vào thị trường".

Không muốn gánh chi phí khổng lồ của mua nhà, nhiều người thích thuê nhà và dùng tiền chênh lệch để mang đi đầu tư (Ảnh minh họa)

Cần chuẩn bị gì nếu muốn thuê nhà cả đời?

Berna Anat, sống ở Vùng Vịnh San Francisco, là tác giả của cuốn sách Money Out Loud (Khi Đồng Tiền Lên Tiếng). Cô cho biết: "Tôi đang có cuộc sống mơ ước. Tôi không thấy việc sở hữu nhà là mục tiêu cần có trong tương lai".

Khi ai đó nói với Berna Ana rằng cô ấy đang lãng phí tiền bạc để đi thuê nhà, cô sẽ nghĩ ngay đến những người bạn đã mua được nhà của mình.

"Họ nói, chúng tôi không thể đi du lịch trong 2 năm vì phải tiết kiệm tiền sửa phòng tắm. Hay người khác nói không thể đi chơi vào cuối tuần này vì có lịch hẹn sửa nhà. Với tôi, thuê nhà vĩnh viễn không phải là phong trào, mà chính là lối sống", Berna Anat nói.

Theo Berna Anat, việc thuê thay vì mua đứt giúp cô đa dạng hóa công việc, khu vực sống và dư tiền để đầu tư. Lựa chọn thuê nhà vĩnh viễn không chỉ giúp cô có tiền dư để cất vào quỹ hưu trí mà còn gia tăng cơ hội việc làm. Bởi khi đó, cô không bị ràng buộc ở một khu vực hay tiểu bang nào.

“Với tư cách là một người theo chủ nghĩa thuê nhà vĩnh viễn, tôi có nhiều tiền tiết kiệm hơn và được hưởng mọi tiện ích mà việc sở hữu một căn nhà có thể mang đến” , Anat chia sẻ thêm việc thuê nhà cả đời đòi hỏi mỗi cá nhân phải có một kế hoạch tài chính rõ ràng.

Tuy nhiên, Anat cũng khuyên trong ngắn hạn, bạn cần lập kế hoạch cho những biến cố. Chẳng hạn như giá thuê nhà tăng đột biến hoặc tòa nhà đang ở bị bán đi. Do đó, cô khuyên mọi người xây dựng một quỹ khẩn cấp, tương đương ít nhất sáu tháng lương và một bảng kế hoạch chi tiết bạn sẽ làm gì nếu chẳng may mất căn nhà đi thuê của mình.

“Nếu ngày mai bạn phải rời khỏi căn hộ của mình, kế hoạch tiếp theo cho tài chính và cuộc sống của bạn là gì? Quản trị rủi ro khi đi thuê nhà giống như lập kế hoạch để thoát khỏi động đất. Vấn đề có thể xảy mọi lúc”.", Anat nói.

Nguồn: The New York Times