Giá lạnh càn quét Đông Á: Thời tiết khắc nghiệt sẽ trở thành “điều bình thường mới”

Thời tiết khắc nghiệp đã gây khó khăn cho việc di chuyển trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các chuyên gia khí hậu cảnh báo, những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như vậy đã trở thành “bình thường mới”.

Ảnh minh họa: Reuters

Hàn Quốc đã đưa ra cảnh báo tuyết dày trong tuần này khi nhiệt độ ở thủ đô Seoul xuống thấp bất thường tới âm 15 độ C và giảm mạnh xuống mức thấp kỷ lục ở các thành phố khác. Tại hòn đảo du lịch nổi tiếng Jeju, thời tiết khắc nghiệt đã khiến hàng trăm chuyến bay bị hủy, trong khi các tàu chở khách buộc phải ở lại cảng do sóng lớn. Đợt lạnh ở Hàn Quốc năm nay được giải thích một phần là do sự tan chảy của các chỏm băng ở Bắc Cực do khí hậu ấm lên.

Theo chuyên gia Kevin Trenberth tại Trung tâm Nghiên cứu khí quyển quốc gia Mỹ (NCAR), trong khi các nhà khoa học có cái nhìn dài hạn về biến đổi khí hậu thì “chúng ta có thể coi thời tiết khắc nghiệt này - cực nóng vào mùa hè và cực lạnh vào mùa đông - là một trong những tín hiệu của biến đổi khí hậu”.

“Các hiện tượng thời tiết cực đoan là bình thường mới. Chúng ta chắc chắn có thể dự đoán rằng các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ tồi tệ hơn trước đây”.

Bên kia biên giới, ở Bình Nhưỡng, giới chức Triều Tiên cảnh báo về điều kiện thời tiết khắc nghiệt khi đợt lạnh tràn qua Bán đảo Triều Tiên. Truyền thông nhà nước đưa tin nhiệt độ ở các vùng của Triều Tiên dự kiến ​​sẽ giảm xuống dưới âm 30 độ C.

Tại nước láng giềng Nhật Bản, hàng trăm chuyến bay nội địa đã bị hủy trong 2 ngày qua do tuyết rơi dày và gió mạnh cản trở tầm nhìn. Các hãng hàng không lớn Japan Airlines và All Nippon Airways đã hủy tổng cộng 229 chuyến bay. Trong khi đó, Tập đoàn Đường sắt Nhật Bản cho biết, các chuyến tàu cao tốc giữa các ga phía bắc Fukushima và Shinjo đã bị đình chỉ.

Cơ quan khí tượng của Trung Quốc cũng đã dự báo nhiệt độ giảm mạnh ở các vùng của đất nước và hồi đầu tuần đã đưa ra cảnh báo xanh về một đợt lạnh mới. Cảnh báo xanh là mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp. Thành phố Mạc Hà, tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc cuối tuần trước còn ghi nhận mức nhiệt thấp kỷ lục âm 53 độ C. Chính quyền địa phương cho biết sương mù băng, một hiện tượng thời tiết chỉ xảy ra khi cực lạnh, cũng có thể xuất hiện ở thành phố trong tuần này.

Bà Chu Lý Linh, trưởng trạm khí tượng thành phố Mạc Hà cho biết: “Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, thành phố đã ghi nhận nhiệt độ xuống thấp dưới âm 50 độ C trong 3 ngày liên tiếp. Tại thị trấn Amur, có thời điểm nhiệt độ rơi xuống âm 53 độ C, phá vỡ kỷ lục 52,3 độ C của năm 1969 và cũng là mức thấp nhất được ghi nhận tại Trung Quốc”.

Theo Giáo sư Kevin Trenberth tại Trung tâm Nghiên cứu khí quyển quốc gia Mỹ (NCAR), hiện tượng chu kỳ khí hậu La Nina ở Thái Bình Dương, hiện tượng thường có tác dụng làm mát nhiệt độ toàn cầu, cũng là một trong những nguyên nhân gây ra đợt lạnh giá hiện nay. Tuy nhiên, tác động của biến đổi đang ngày càng trở nên rõ rệt và các nhà khoa học toàn cầu có chung dự đoán rằng loại hiện tượng lạnh giá đang diễn ra tại các nước Đông Á sẽ trở nên tồi tệ hơn trong tương lai./.