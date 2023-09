Gia đình Đậu chia sẻ bí quyết “sống trọn vẹn”

Yêu bản thân là phải biết dự phòng cho tương lai

Kết hôn sớm, làm bố mẹ trẻ, Ba Duy từng thú thật rằng đã có lúc vợ chồng anh cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh. "Chuyển từ trạng thái "độc thân" sang "bố trẻ", mình gần như không có thời gian chuẩn bị. Chớp mắt một cái Đậu đã ra đời, biến mình từ chàng trai độc thân ưa ngủ nướng thành ông bố sáng nào cũng phải dậy thật sớm để chăm con, đưa con đi học", Ba Duy chia sẻ.

Bối rối là thế, nhưng hành trình làm bố mẹ của hai vợ chồng "nhà Đậu" không gặp quá nhiều khó khăn. "Hồi độc thân chẳng mấy khi nghĩ nhiều, nhưng có vợ con rồi thì mình học cách sống và nghĩ cho cả nhà. Không còn YOLO như trước đây, hai vợ chồng vẫn tận hưởng cuộc sống nhưng biết nghĩ xa hơn cho tương lai", người bố trẻ tâm sự.

Trong khi đó, Nam Thương lại cảm thấy biết ơn cuộc sống gia đình đã cho cô cơ hội để trưởng thành như hiện tại. "Dù lập gia đình sớm, nhưng Thương thích nghi khá nhanh. Đã là mẹ của hai đứa trẻ, mình hiểu rằng phải sống có trách nhiệm hơn, chín chắn hơn để làm chỗ dựa cho các con trong tương lai. Luôn chăm sóc và bảo vệ bản thân thật tốt chính là cách để thể hiện trách nhiệm", "hot mom" xinh đẹp cho biết.

Nói là làm, từ khi về chung một nhà, Duy – Thương đã tạo cho gia đình nhỏ của mình nếp sống thật khỏe mạnh. Là cái tên vàng trong làng sống "heo-thì", "nhà Đậu" thường xuyên lan tỏa năng lượng sống tích cực với những chia sẻ bổ ích và thú vị về ăn uống, luyện tập, mẹo bảo vệ sức khỏe, sống cân bằng…, bên cạnh những mẫu chuyện đáng yêu, những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình bốn người. "Mỗi ngày, Duy và Thương càng cảm thấy trân trọng và biết ơn đời vì đã cho tụi mình được khỏe mạnh để chăm sóc, vun vén, tận hưởng hạnh phúc này cùng nhau", Duy chiêm nghiệm.

Nam Thương cũng bày tỏ những suy nghĩ đồng điệu với ông xã: "Mình bắt đầu nhận ra yêu bản thân không chỉ là tận hưởng những chuyến du lịch, shopping thỏa thích hay "đu đưa" quên trời đất cùng bạn bè, mà còn là những khoảnh khắc tụi mình cùng nhau bàn tính chuyện mua nhà, chọn trường cho con, mở sổ tiết kiệm hay mua bảo hiểm cho cả nhà. Những chuyện này trước đó gần như tụi mình không nghĩ tới, nhưng giờ thấy ý nghĩa lắm".

"Vẹn tròn nhịp sống" cùng giải pháp bảo vệ từ Dai-ichi ON

Không chỉ riêng "gia đình Đậu", việc dự phòng cho tương lai, bảo vệ sức khỏe sớm đang là xu hướng chung hiện nay, trong bối cảnh người trẻ ngày càng chuộng lối sống khỏe mạnh, năng động và chủ động. Với những người trẻ "biết lo xa", dự phòng cho sức khỏe là cách họ yêu bản thân và bảo vệ những người thân yêu trước mọi rủi ro trong cuộc sống.

Chia sẻ thêm về điều này, Duy – Thương tin rằng ngày nay, không chỉ các gia đình trẻ, mà ngay cả các bạn trẻ độc thân cũng nên tích lũy tài chính, dự phòng cho sức khỏe. "Việc có một kế hoạch dự phòng tài chính cho sức khỏe không giúp chúng ta tránh được bất trắc, nhưng sẽ giúp cả nhà đối mặt và vượt qua những "khoảng dừng" bất đắc dĩ để không bỏ lỡ bất kỳ nhịp sống tươi đẹp nào", Ba Duy nhắn gửi. Theo ông bố trẻ, thị trường bảo hiểm nhân thọ hiện nay không thiếu sản phẩm tốt, phí đóng rất hợp lý mà quyền lợi bảo vệ lại cao. Đặc biệt, với sự bùng nổ của công nghệ số, bạn có thể tự tìm hiểu và tham gia bảo hiểm hoàn toàn trực tuyến, quy trình thẩm định đơn giản, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức. "Chẳng hạn như gói bảo hiểm Ung thư Ichi Care mà gia đình mình vừa tham gia, được bảo vệ trọn vẹn cho mọi giai đoạn bệnh ung thư từ 10 đến 25 năm, nhưng chỉ mất vài phút thao tác trên nền tảng bảo hiểm trực tuyến Dai-ichi ON để đăng ký", "nhà Đậu" tiết lộ.

