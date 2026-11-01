Gia đình chỉ có 3 người nhưng nhận hóa đơn nước hơn 862 triệu đồng, thợ đến kiểm tra đồng hồ thì phát hiện sự thật khó tin

Năm 2012, câu chuyện về một hóa đơn tiền nước có giá trị bất thường tại thị trấn Diệp Tạ, quận Tùng Giang, thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) từng thu hút sự chú ý của dư luận nước này.



Theo thông tin được Tân Dân Vãn Báo, ông Trữ , một cư dân địa phương, bất ngờ phát hiện hóa đơn tiền nước tháng trước của gia đình lên tới 223.000 NDT.





Gia đình ông có 3 thành viên, sinh sống trong một căn nhà tại thị trấn Diệp Tạ. Nguồn nước sinh hoạt của khu vực do Công ty Nước sạch Diệp Tạ phụ trách. Hằng tháng, đơn vị này đều cử nhân viên ghi chỉ số đồng hồ và gửi hóa đơn đến từng hộ dân.





Trước đó, tiền nước của gia đình ông chỉ ở mức vài chục NDT mỗi kỳ. Vì vậy, khi nhìn thấy con số hơn 223.000 NDT trên hóa đơn, cả gia đình không khỏi sửng sốt.

Ông Trữ cho biết gia đình chỉ sử dụng nước cho những nhu cầu sinh hoạt thông thường, không kinh doanh sản xuất hay trồng trọt. Ông đặt câu hỏi làm thế nào một hộ gia đình bình thường có thể tiêu thụ lượng nước lớn đến mức phải thanh toán khoản tiền như vậy.





Điều khiến người đàn ông bức xúc hơn là hóa đơn đã trải qua nhiều công đoạn, từ ghi chỉ số đồng hồ, nhập dữ liệu, in ấn đến kiểm tra, nhưng không có ai phát hiện ra con số bất thường trước khi gửi đến khách hàng.





Sau khi tiếp nhận phản ánh, Công ty Nước sạch Diệp Tạ cử nhân viên đến nhà ông Trữ để tiến hành kiểm tra. Từ đó, họ xác nhận hóa đơn được lập sai do nhân viên ghi chỉ số đồng hồ bất cẩn.





Ảnh minh họa: Internet

Theo Sina, chỉ số đồng hồ nước của gia đình ông Trữ vào cuối tháng 4/2012 là 101 m³. Đến cuối tháng 6, chỉ số thực tế tăng lên 105 m³. Như vậy, trong 2 tháng, gia đình chỉ sử dụng khoảng 4 m³ nước.





Tuy nhiên, trong quá trình nhập dữ liệu, nhân viên phụ trách đã mắc một lỗi khá hy hữu. Người này nhập chỉ số 105 nhưng quên xóa dữ liệu vừa ghi, sau đó tiếp tục nhập con số 101. Hai dãy số bị nối liền thành 105101.

Sai sót này khiến hệ thống ghi nhận lượng nước tiêu thụ lên tới 105.000 m³, từ đó tạo ra hóa đơn tiền nước có giá trị hơn 223.000 NDT.





Nhân viên ghi chỉ số sau đó thừa nhận sơ suất trong quá trình làm việc. Người này cho biết mỗi tháng đều trực tiếp bỏ hóa đơn vào hòm thư của các hộ dân. Tuy nhiên, hôm xảy ra sự việc, trời đã tối, việc kiểm tra lại các con số trên hóa đơn không được thực hiện cẩn thận.





Đại diện Công ty Nước sạch Diệp Tạ cho biết số tiền gia đình ông Trữ thực tế phải thanh toán chỉ khoảng 15 NDT (gần 60.000 đồng). Đơn vị này cam kết gửi lại hóa đơn đã điều chỉnh, đồng thời yêu cầu nhân viên liên quan đến tận nhà xin lỗi gia đình.





Theo phản ánh của truyền thông Trung Quốc thời điểm đó, một số cư dân khác cũng từng gặp tình trạng đồng hồ nước bị ghi nhầm. Đại diện đường dây nóng cấp nước Thượng Hải xác nhận thỉnh thoảng đơn vị có tiếp nhận khiếu nại liên quan đến sai sót khi ghi chỉ số, nhưng trường hợp hóa đơn chênh lệch lớn như của gia đình ông Trữ là rất hiếm.





Sau sự việc, Công ty Nước sạch Diệp Tạ cho biết sẽ chú trọng hơn đến độ chính xác trong quá trình ghi nhận và xử lý dữ liệu, tránh để những sai sót tương tự tái diễn.





(Tổng hợp)