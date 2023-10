Gia đình bạn trai tỷ phú và Jennie đến xem Lisa (BLACKPINK) nhảy thoát y đêm cuối

Theo News, bạn trai của Lisa tới xem bạn gái diễn show thoát y cuối ngày 30/9. Frédéric Arnault đến xem show cùng em trai Jean Arnault. Người em của CEO tỷ phú dẫn theo bạn gái là Zita D'hauteville. Nguồn tin còn cho biết thêm anh ngồi cùng nhóm người quản lý của Lisa. Anh cũng có mặt tại hai đêm diễn thoát y trước của bạn gái.

Đêm diễn cuối của Lisa còn có sự xuất hiện của Jennie đúng với dự đoán của fan. Rapper 27 tuổi đến thẳng Crazy Horse xem Lisa biểu diễn thoát y. Theo nguồn tin, Jennie tỏ vẻ ngượng ngùng, giống với biểu cảm của Jisoo và Rosé tại đêm diễn đầu.

Mẹ của Lisa cũng có mặt để ủng hộ con gái. Bà được vệ sĩ đưa ra ngoài trước khi đêm diễn kết thúc để tránh thu hút sự chú ý.

Đêm diễn cuối của Lisa nằm trong chuỗi 3 ngày biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y Crazy Horse diễn ra khoảng 1h30 phút. Đêm nhạc có 20 tiết mục, Lisa xuất hiện trong 5 tiết mục Taste of Champagne, Miss Astra, But I am good, Girl, Crisis? What Crisis!, Miss Astra is Back, tổng thời lượng xuất hiện chỉ khoảng 10 phút.

Theo truyền thông Hàn, trong những lần xuất hiện, nữ ca sĩ diện trang phục bó sát, từ trang phục cưỡi ngựa đến bikini, chân váy ôm sát, đồ da, boots đen cao trên gối... Dù thời lượng xuất hiện ngắn, mỗi lần Lisa diễn, khán đài đều bùng nổ.

Jennie đến xem Lisa biểu diễn sau Jisoo và Rosé.

Khán giả đến xem show thoát y cho biết tiết mục nóng bỏng nhất của Lisa là Crisis? What Crisis! Trong trang phục nhân viên văn phòng với áo sơ mi trắng, kính đen và váy ngắn. Cô đưa lưng về khán giả, lo lắng vì thị trường chứng khoán biến động. Sau đó, cô cởi dần trang phục, lộ nội y đen nóng bỏng trước khán giả.

"Tôi xuất hiện muộn nhưng vẫn kịp xem màn biểu diễn của Lisa trong Crisis? What Crisis! Cô mặc áo xuyên thấu, cởi dần cho đến khi lộ nội y", một người khách chia sẻ.

Sau đêm diễn, Lisa được người hâm mộ tại Pháp vây quanh ghi hình, chụp ảnh và tặng quà. Cô chịu khó nán lại ký tặng, tương tác fan, náo động cả khu phố. Nữ ca sĩ được vệ sĩ đưa đi ngay sau đó.