Giả danh công an, “bắt cóc online” sinh viên, yêu cầu gia đình chuyển 300 triệu đồng

Công an phường Bình Định nhận được thư cảm ơn của gia đình em T.M (SN 2007) trú phường Bình Định về việc được Công an phường giải cứu khi bị bắt cóc online.

Trước đó, chiều ngày 26/12/2025, Công an phường Bình Định tiếp nhận thông tin từ bà X. trú phường Bình Định về việc con bà là em T.M, hiện đang là sinh viên Trường Đại học tại TP. Hồ Chí Minh không liên lạc về nhà kể từ ngày 25/12/2025 và có biểu hiện kỳ lạ. Bà X. lo sợ con của mình bị ‘‘bắt cóc online’’ nên đến cơ quan Công an để nhờ giúp đỡ.

Theo bà X., sáng cùng ngày, sau nhiều lần gọi điện thoại cho M. nhưng không được thì vào lúc 15h30’ cùng ngày, bà X. nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông nói giọng miền Bắc, tự nhận là thầy giáo của M, nói rằng có một suất đi du học Nhật và yêu cầu gia đình cho M. đi học nhưng bà X. không đồng ý. Sau đó, bà X. gọi điện thoại cho M, M kể lại câu chuyện mình được tài trợ để đi du học Nhật và xin được đi, nhưng bà X. kiên quyết không đồng ý. Sau đó, M. nói với bà X. là yên tâm, con không sao đâu.

Nghi ngờ con mình bị lừa đảo, bà X. liên tục gọi lại điện thoại nhưng M. không bắt máy. Lo sợ nên bà X. đã liên hệ người thân trong TP. Hồ Chí Minh để tìm M. nhưng người thân cũng không liên lạc được với M. Vì vậy, bà X. đã đến Công an phường Bình Định để trình bày sự việc và nhờ sự trợ giúp từ Công an phường.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, nhận định có thể đây là nạn nhân của các đối tượng lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “bắt cóc online” – một trong những thủ đoạn được bọn tội phạm liên tục sử dụng trong thời gian gần đây. Công an phường đã nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, tìm kiếm.

Sau thời gian cố gắng liên lạc, Công an phường đã liên lạc được với M. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an phường đã xác định được M. đang ở trong một nhà nghỉ tại phường Tăng Nhơn Phú A, TP Hồ Chí Minh. M khai nhận rằng mình bị Công an TP Hà Nội gọi đến và nói rằng M. có liên quan đến một vụ án mua bán chất cấm cần hợp tác điều tra và không được nói với bất kỳ ai kể cả gia đình. Vì vậy, họ đã yêu cầu M thuê nhà nghỉ để ở một mình và không được đi bất cứ đâu. Họ còn yêu cầu M. nói gia đình chuyển 300 triệu đồng để phối hợp điều tra.

Nhận thấy đây là thủ đoạn của tội phạm bắt cóc online, cán bộ Công an phường đã giải thích và trấn an tâm lý của M. Sau đó, liên hệ Công an phường Thủ Đức hướng dẫn M. ra khỏi nhà nghỉ và đến cơ quan Công an để trình báo. Đến khoảng 19h ngày 26/12/2025, người thân của M. đã đến Công an phường Thủ Đức và đưa M. về.