Giả công an vào sân bay Đà Nẵng để phân luồng xe

Ngày 7-8, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bàn giao đối tượng giả dạng công an vào sân bay Đà Nẵng cho Công an cửa Cảng khẩu hàng không quốc tế thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 18 giờ 10 phút tối 6-8, lực lượng an ninh Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng phát hiện một đối tượng nam mặc quân phục công an, quân hàm thượng úy tại khu vực khai thác Grab car - nhà ga T1.

T.Q.H. mang đồ công an, vào sân bay chơi, đồng thời tham gia điều tiết các xe Grab car tại nhà ga T1 của sân bay quốc tế Đà Nẵng

Thanh niên này có dấu hiệu tâm lý bất thường. Kiểm tra căn cước công dân ghi tên T.Q.H. (SN 1995, quê ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ).

T.Q.H. khai nhận không phải là công an, nhưng tự mua quân phục, biển tên, quân hàm để vào sân bay chơi. Không chỉ vậy, thanh niên này còn đứng điều tiết, phân luồng giao thông tại khu vực khai thác Grab car - nhà ga T1.

Theo lời khai của các bảo vệ trong sân bay, khoảng 15 giờ cùng ngày, thanh niên này chạy xe máy vào nhà ga T1. Khi được hỏi vào có việc gì, thanh niên trả lời "vào đồn có việc một tí", đồng thời nói làm ở đồn lâu rồi.

Lúc sau, nam thanh niên tới đồn lấy còi ra bãi xe Grab. Đến khoảng 16 giờ 35, thanh niên kêu đói bụng phải đi ăn, khi quay lại điều tiết xe Grab thì bị phát hiện.

Thanh niên mặc quân phục công an vào sân bay Đà Nẵng chơi, bị phát hiện

Lực lượng an ninh tiến hành kiểm tra, lục soát người đối tượng không phát hiện vũ khí cũng như vật cấm khác.

Trước đó 6 năm, đối tượng cũng giả dạng rồi vào trụ sở Công an TP Đà Nẵng

Trước đó, năm 2019, Công an TP Đà Nẵng cũng phát hiện T. Q. H. mặc quân phục Công an, đeo quân hàm thượng sĩ với bảng tên Đ. T. T rồi đi vào trụ sở Công an TP Đà Nẵng với ý định trộm cắp tài sản.

Lúc này, H. cầm cặp da, bộ hồ sơ, đi lên tầng 4 tìm cơ hội ra tay. Một cán bộ phát hiện người lạ mặc quân phục nên đến hỏi. Người này thấy H. có nhiều dấu hiệu khả nghi nên giữ lại.

Sau đó H. được bàn giao cho Công an huyện Quế Sơn (Công an tỉnh Quảng Nam cũ) để xử lý.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.