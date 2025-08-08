Giá bạc hôm nay 8/8: nối dài đà tăng mạnh

Tại Công ty CP Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay tiếp tục tăng, niêm yết ở mức 1.467.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.4505.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Trong vòng 1 tuần qua, giá bạc đã tăng đã giúp người dùng lãi gần 5%.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 38.666.000 đồng/thỏi (mua vào) và 39.600.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 8:22 ngày 8/8.

Trên thị trường thế giới, giá bạc hồi phục, đạt mức 38,1 USD/oune.

Giá bạc tăng trên 38 USD/ounce, đạt mức cao nhất trong hơn một tuần khi kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất tăng lên trong bối cảnh có dấu hiệu thị trường lao động Hoa Kỳ đang suy yếu.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần mới nhất để xác nhận thêm. Thêm vào triển vọng ôn hòa, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ đề cử người kế nhiệm Thống đốc Fed sắp mãn nhiệm Adriana Kugler vào cuối tuần và đã chọn ra bốn ứng cử viên để thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Căng thẳng địa chính trị cũng hỗ trợ nhu cầu trú ẩn an toàn. Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố tăng gấp đôi thuế quan đối với hàng hóa của Ấn Độ lên 50% để đáp trả việc tiếp tục nhập khẩu dầu của Nga.



Chuyên gia Christopher Lewis nhận định vùng giá hiện tại là mốc hỗ trợ quan trọng, đồng thời từng là vùng kháng cự trước đó. Ông cho rằng, nếu vượt qua ngưỡng 38,50 USD/ounce, giá bạc có thể hướng tới vùng 40 USD/ounce; ngược lại, nếu áp lực bán gia tăng, giá có thể điều chỉnh về 35,50 USD/ounce.

Với bối cảnh đồng USD suy yếu và triển vọng tích cực từ thương mại toàn cầu, chiến lược “mua khi điều chỉnh” tiếp tục được xem là lựa chọn phù hợp đối với nhà đầu tư bạc.