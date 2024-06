Ghim 5 mẫu quần kết hợp ăn ý với áo thun trắng để không bao giờ lo mặc xấu

Nhắc đến các mẫu áo cơ bản nhất của mùa hè, chị em thường nghĩ ngay tới áo thun trắng. Món thời trang này chính là "bảo chứng" cho vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Ngoài ra, áo thun trắng cũng có sự trang nhã, tinh tế. Rất dễ để mặc đẹp với áo thun trắng, thậm chí, chị em không cần phối đồ cầu kỳ, vẻ ngoài vẫn ghi điểm.

Sau đây là 5 mẫu quần mùa hè kết hợp rất ăn ý cùng áo thun trắng, chị em nên tham khảo để không bao giờ lo mặc xấu.

Quần âu màu trung tính

Giống như áo thun trắng, quần âu cũng là món thời trang cơ bản, cần có trong tủ đồ của chị em. Sự kết hợp giữa áo thun trắng và quần âu rất thú vị. Bộ đôi này có sự đan xen giữa nét thanh lịch và sự trẻ trung, năng động. Muốn có được tổng thể trang phục thoải mái và phóng khoáng, chị em có thể bỏ áo ngoài quần.

Nếu sơ vin gọn gàng, outfit của các nàng sẽ trở nên chỉn chu, tôn dáng hiệu quả hơn. Các quý cô sành điệu còn tô điểm thêm cho set áo thun trắng và quần âu những món phụ kiện như vòng cổ ngọc trai, thắt lưng da, mũ lưỡi trai để vẻ ngoài trông thật nổi bật, bắt mắt.

Quần màu be

Quần màu be rất được yêu thích trong mùa hè. Đặc trưng của mẫu quần này là sự trang nhã, trẻ trung. Bên cạnh đó, quần màu be còn tạo cảm giác nhẹ mát, thoải mái khi diện trong tiết trời nóng bức. Kết hợp quần màu be với áo thun trắng, vẻ ngoài của chị em sẽ được "hack" tuổi, đồng thời toát lên nét sang xịn mịn.

Có nhiều kiểu quần màu be để chị em lựa chọn, chẳng hạn như quần kaki, quần âu có đường ly giữa hoặc quần vải thô đũi… Thay vì chọn quần màu be phom dáng ôm sát, chị em hãy ưu tiên các phiên bản quần ống đứng hoặc ống suông để có vẻ ngoài hiện đại hơn. Những mẫu quần màu be phom dáng thoải mái còn giúp che nhược điểm, ai cũng có thể mặc đẹp.

Quần jeans xanh

Quần jeans xanh nhận được sự yêu thích vì nét trẻ trung, bụi bặm. Nếu kết hợp quần jeans xanh với áo thun trắng, hiệu quả "hack" tuổi sẽ được nhân đôi. Phiên bản quần jeans ống suông đang rất thịnh hành ở thời điểm hiện tại. Các quý cô sành điệu thường kết hợp quần jeans ống suông với áo thun trắng oversized để tạo nên tổng thể trang phục phóng khoáng, đầy cá tính.

Lựa chọn nữ tính hơn là combo áo thun trắng ôm nhẹ vóc dáng và quần skinny jeans hoặc jeans ống loe. Với công thức áo thun trắng và quần jeans xanh, sơ vin là bí kíp đơn giản để nâng tầm phong cách.

Quần short

Quần short và áo thun trắng tạo nên tổng thể trang phục sành điệu từ dạo phố tới đi du lịch. Dù không quá cầu kỳ, áo thun trắng và quần short vẫn giúp vẻ ngoài trở nên nổi bật, trẻ trung hơn. Công thức áo thun trắng và quần short vốn đã tôn dáng tốt nhưng khi sơ vin gọn gàng, chiều cao càng được "ăn gian" hiệu quả.

Các mẫu giày "ăn nhập" hoàn hảo với set áo thun trắng và quần short bao gồm sandal quai mảnh, giày mule, giày màu be. Bên cạnh quần denim short, chị em có thể kết hợp quần short đứng dáng hoặc quần short vải line với áo thun để tạo nên bộ trang phục nữ tính, dịu dàng.

Quần màu pastel

Quần màu pastel là món thời trang quen thuộc với chị em. Item này phù hợp với phong cách mùa hè vì sự tươi tắn, trẻ trung xen lẫn nét dịu dàng. Công thức áo thun trắng và quần màu pastel có sự nổi bật nhưng cũng rất hài hòa, trang nhã.

Bộ đôi áo thun trắng và quần màu pastel không chỉ phù hợp để diện xuống phố, bạn còn có thể mặc combo này tới công sở. Bí kíp ở đây chính là ưu tiên quần âu màu pastel có đường ly giữa, sau đó sơ vin gọn gàng và tô điểm thắt lưng da. Để hoàn thiện outfit chỉn chu, các mẫu giày như sandal cao gót, giày mũi nhọn, giày búp bê tối giản là mảnh ghép hoàn hảo.

Ảnh: Sưu tầm